Genombrott för svenska lastbilsutmanaren – ute på miljardjakt

I veckan fick Volta Trucks ett efterlängtat besked. De har nu fått ett europeiskt typgodkännande, vilket behövs för att kunna producera och sälja den eldrivna 16-tonslastbilen Volta Zero i större volymer. Den så kallade ECWVTA-certifieringen innebär att lastbilen uppfyller både säkerhets- och miljömässiga krav för att få rulla på vägarna i EU och Storbritannien.

Tajmingen kunde knappast vara bättre. Det glada beskedet kom bara dagar innan bolaget på onsdagen invigde sitt nya kontor och showroom på shoppingstråket Rue Edouard VII i centrala Paris, bara ett stenkast från Operan. För den som tar en promenad längs den livfulla gatan, där kontorslokaler varvas med restauranger och butiker, finns nu möjligheten att knacka på och ta sig en provsittning i förarhytten på ett av de första exemplaren av Volta Zero.

Volta Trucks showroom på Rue Edouard VII i centrala Paris. Foto: Press.

På onsdagskvällen bjöd Volta Truck in lokala politiker och myndighetspersoner, blandat med folk från branschen, för att visa en sak: Det går att ställa om till el – vi har produkten som gör det möjligt.

”Ett argument mot att införa fossilfria zoner som jag ofta hör här i Paris är ju att det inte finns några elbilar. Det är därför vi vill visa politikerna att vi är ett verktyg för dem att genomföra det de vill. Om det inte finns någon som faktiskt gör eldrivna leveransbilar så går det ju inte”, säger grundaren Carl-Magnus Norden, som tillsammans med Kjell Walöen startade bolaget 2019.

Volta Trucks är ett av många svenska elektrifieringsbolag som syns i rubriker runt om i världen. Vid sidan av till exempel Einride, Cake, Northvolt och Polestar rider de längst fram i det svenska elektrifieringsinfanteriet. I Voltas fall innebär veckans typgodkännande att det inte finns några hinder för att börja serieproducera sin ellastbil nu i vår. Siktet är inställt på månadsskiftet mars/april.

Produktionen sker hos Steyr Automotive, en fabrik som tidigare var en del av Scanias systerbolag MAN. Volta har reserverat en produktionskapacitet på 14.000 lastbilar per år, och bolaget kan nu meddela att anläggningen är helt klar för att produktion ska kunna påbörjas.

Ett bekymmer är dock störningar i leveranskedjor, något Volta Trucks inte är ensamma om. Flaskhalsen har tvingat Volta att sänka ambitionerna för året. I stället för att producera 3.000 lastbilar siktar man nu på 1.500.

”Efterfrågan är det som oroar mig minst, utan det är tillgången på delar som ställer till det. Det räcker ju att det saknas en mutter så kan man ju inte leverera en bil”, säger Carl-Magnus Norden.

Med 6.500 beställningar till ett värde av cirka 14 miljarder kronor i ryggen, förstår man hans inställning. I slutet av januari kom dessutom den första bekräftade kundordern på 300 lastbilar, värda strax under 950 miljoner kronor.

Volta Trucks värderas till 6,6 miljarder kronor Delägaren Byggmästare Ahlström, som är noterat, värderade vid utgången av 2022 sina 10,5 procent av Volta Trucks till 689 Mkr. Det innebär att hela bolaget värderas till närmare 6,6 miljarder kronor. Några av Volta Trucks ägare är grundarna Carl-Magnus Norden och Kjell Walöen, godisjätten Cloettas storägare Per och Mikael Svenfelt, investeringsbolaget Byggmästare Ahlström, amerikanska Luxor Capital, den schweiziska miljardären Ernesto Bertarellis bolag B-Flexion och logistikföretaget Agility från Kuwait.

För att säkra produktionen kommer bolaget under våren ta in nya pengar. Siktet är inställt på att fylla kassan med 200 miljoner euro, något mindre än de 290 miljoner euro som bolaget tog in i fjol.

”Med 200 miljoner ska vi bli kassflödespositiva och börja tjäna pengar – förutsatt att vi inte drar ingång ett nytt modellprogram eller lanserar i USA. Men om vi håller oss i Europa med nuvarande modellprogram så behöver vi inte mer än så”, säger Carl-Magnus Norden.

Upplever du någon skillnad i investeringsklimatet nu jämfört med när ni tog in pengar i fjol?

”Riskviljan har minskat, det har vi sett. Som tur är för oss har vi kommit förbi stadiet där vi bara är risk. Inom ett par månader börjar vi dessutom leverera bilar och få intäkter. Det hade varit betydligt svårare om man befunnit sig i en a- eller b-runda” säger han, och fortsätter:

”I dag kan vi visa investerare produktionslinan på Steyr och att vi faktiskt producerar lastbilar. Det gör ju skillnad. Det handlar om förtroende.”

Investeringsrundan är sannolikt den sista som görs innan det är dags för Volta att ta steget till börsen. Carl-Magnus Nordens gissning är att bolaget finns där vid slutet av 2024.

”Då har vi levererat bilar och har kunder som kommer tillbaka. Då är det bara att skala upp och då kan det vara läge att gå till börsen. Men regnar det och alla är deppiga så kanske vi väntar”, säger han.