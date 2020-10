E-handeln har fått ett uppsving under coronaepidemin. Den största ökningen står den äldre målgruppen för.

Enligt betalföretaget Klarna har den äldre kundgruppen kraftigt utökat sin andel av e-handeln under våren och sommaren. Under mars till maj ökade de med 10 procent av den totala handeln, en utveckling som fortsatt under sommaren. Orsaken till den kraftiga ökningen har framför allt varit en följd av att allt fler äldre väljer att handla mat- och apoteksvaror på nätet.

”Det vi såg i början av corona var att man hittade till onlinehandeln genom dagligvaruhandeln, man började shoppa matvaror på nätet. Det har de äldre fortsatt göraoch de är överrepresenterade i dagligvaruhandeln. Nu har vi däremot sett att de har börjat köpa andra produkter. Dagligvaruhandeln har varit en väg in”, säger Viveka Söderbäck, expert på konsumentbeteende på Klarna.

För detaljhandelskedjan Clas Ohlson CLAS B +1,95% Dagens utveckling har perioden gett en rejäl skjuts i onlinehandeln. Under första kvartalet, maj till och med juli, kunde företaget rapportera en tillväxt online på 63 procent.

”För oss har näthandeln de senaste månaderna sett bra ut i termen av tillväxt. Det har skett en generell ökning. Men kundgruppen 65+ sticker ut och har vuxit mer än de andra segmenten”, säger Peder Apelgren, chef för digital handel och utveckling på Clas Ohlson, och fortsätter:

”Vi ser också, i den ökningen, att de som brukar besöka våra butiker istället gått till vår onlinebutik. Det är väl ett tecken på den situation som vi haft, att man undviker trängsel och de miljöerna”.

Peder Apelgren, Clas Ohlson. Foto: Jan Nordén/Pressbild

Viveka Söderbäck på Klarna tror att en orsak, förutom corona, att fler äldre väljer att handla via nätet är för att den digitala utvecklingen kommit så pass långt i dag. Dagens lösningar för e-handeln är intuitiv och användarvänlig. Vilket gör att det är lättare för den äldre generationen, som inte är lika van vid det digitala.

”Att förstå hur man handlar, att det är smidigt och enkelt är en drivkraft för att man ska shoppa online”, säger hon.

Det är en bild som Peder Apelgren delar.

”Kollar man till oss själva på Clas Ohlson så var det inte allt för länge sedan som det krävdes 14 klick för att göra ett köp hos oss, i dag är det fyra klick”, säger han.

Utöver att det har blivit enklare att handla menar Peder att det också handlar om hur man tar hand om kunden online.

”Vi har utvecklat hela vårt kundmöte ordentligt. Det gäller inte bara att kunna sälja på nätet, det handlar om att ta hand om kunden hela vägen. Att erbjuda kundservice i butik, men också att kunna hjälpa kunden digitalt hela vägen via chatt, e-post eller via telefon”, säger han.

På intresseorganisationen Svensk digital handel har man under flera år följt utvecklingen och tillväxten av e-handeln. Per Ljungberg, som är ordförande, tror att den utvecklingen vi sett kommer att hålla i sig.

”Jag tror att det successivt kommer vara en återgång till den fysiska handeln men jag är samtidigt övertygad om att e-handeln kommer att fortsätta växa kraftigt tack vare alla nya som börjat e-handla som märkt hur smidigt det är, säger han.

När allt fler äldre går över till att handla på nätet finns det inte en risk för att butiksdöden accelererar?

”Jag är inte helt säker på det, jag tror på kombinationen fysiskt och digitalt. Du behöver som handlare vara där konsumenten är, och i dag är hen både på nätet och i fysiska butiker. Ibland vill man som konsument testa varorna i fysisk butik men handla i lugn och ro hemma och ibland tvärtom. Jag tror mixen blir ännu viktigare framöver men att mer sker digitalt”, säger han.