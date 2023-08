Genesis IT:s budkommitté rekommenderar inte uppköpserbjudande

Genesis IT:s oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att inte acceptera det offentliga uppköpserbjudande om 20 kronor per aktie som lämnats av Stenvalls Trä. Motiveringen är att budet inte fullt ut reflekterar Genesis IT:s bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.

Det framgår av ett pressmeddelande.