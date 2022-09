Gaspriset lyfter efter Nord Stream-läckage

Priset på naturgas på råvarubörsen i Amsterdam lyfter med drygt 6 procent. Vändningen uppåt kommer efter ett prisfall på nästan 40 procent sedan augusti, ned till den lägsta nivån på tre månader, i måndags.

Enligt operatören Nord Stream AG är skadorna som orsakat läckagen i Nord Stream 1 och 2 ”utan motstycke” och det går inte att uppskatta hur lång tid det tar att åtgärda problemet. Från Kremls talesperson Dmitrij Peskov är budskapet samtidigt att man inte kan utesluta sabotage.

Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker på SEB, tycker inte skador på Nord Stream-ledningarna i sig förändrar läget i EU:s energikris. Så länge Vladimir Putin sitter kvar som rysk president och ryska styrkor är kvar i Ukraina ser han inga förutsättningar för att gasflödet i Nord Stream-ledningarna skulle kunna återupptas.

”Det skulle kräva en total politisk förändring i Ryssland”, säger han.

Även om läget skulle förändras radikalt i Ryssland och Ukraina tror han inte att EU kommer att återgå till att åter göra sin energiförsörjning lika beroende av rysk gas i framtiden. Efter en akut period med krisåtgärder i höst och vinter – med kolkraft och import av flytande naturgas (LNG) för att hantera gasbristen – räknar han i stället med att den gröna omställningen tar fart, i kombination med utbyggd kärnkraft.

Från rysk sida tror han samtidigt att leveranserna av gas via andra ledningar till EU kan fortsätta ett tag till, men på strypt nivå.

”Vi ser det som att Ryssland har två prioriteringar just nu. Det ena är att ha ett energi-ekonomiskt och geopolitiskt järngrepp om Europa, vilket de får genom att begränsa gasflödet. Det andra är att de fortsatt får en intäkt från gasen”, säger han.

”Prislyftet på gas efter läckagen i Nord Stream-ledningarna är troligen i första hand en psykologisk effekt”, enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

”Det är mycket osäkerhet kring vad som har hänt och varför, och därför blir man orolig kring den övriga gasförsörjningen till Europa”, säger han.

Flödet av rysk gas till EU är dock inte helt stoppat. Via Ukraina pumpas just nu 0,4 terawattimmar per dag. Men detta motsvarar bara lite drygt 10 procent av det normala flödet av rysk gas till EU.