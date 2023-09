Gasellvinnaren i Västra Götalands län 2023 är....

Innehåll från OKQ8 Annons

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning

Certego har anor som sträcker sig över 300 år tillbaka i tiden. Innan den industriella låstillverkningen ens startade, tillverkades låset till Uppsala domkyrka i en smedja som senare blev en del av det breda spektrum av företag som nu utgör Certego. Och även om rötterna till dagens Certego finns i den traditionella låsmedsbranschen, har bolaget ständigt vidareutvecklat sin verksamhet. Företaget har idag 1 200 medarbetare i fyra länder och levererar lösningar som gör livet säkrare och enklare för miljontals människor.

– Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Vi erbjuder idag design-, installations- och kompletta säkerhetslösningar till våra kunder inom flerfamiljsbostäder, bygg, offentlig sektor, kommersiella fastigheter och kritisk infrastruktur, med allt från servicetjänster till projekt samt nyckelhantering i våra butiker, säger Joakim Halfwordson, COO och hållbarhetsansvarig för Certego Group.

– Det är tvunget att göra en omställning inför framtiden. Detta går också i linje med våra hållbarhetsmål att minska vår miljöpåverkan, fortsätter han.

Certego stöttar bland annat FN:s miljömål nummer 12 och 13: Det vill säga att stå för en hållbar konsumtion och produktion och att bekämpa klimatförändringarna.

– Det gör vi genom att se över hur vi sorterar vårt avfall, men också att ta klivet in i framtiden med vår bilflotta. Vår ambition är att alla nya företagsbilar ska vara eldrivna, och här har vi kommit väldigt långt i växlingen. Samtidigt påbörjar vi aktivt utrullning av elbilar till våra tekniker, då detta blir ett allt vanligare kundkrav. Det kom också till vår kännedom, när vi utförde en väsentlighetsanalys med våra kunder och leverantörer, att transporter är en fråga de prioriterar högt, säger Joakim.

För att få detta att fungera så smidigt som möjligt för Certego har företaget ett utökat samarbete med OKQ8.

– Vi valde OKQ8 då de har ett brett utbud av tjänster och en helhetslösning för våra behov. Certego är baserade i hela Sverige och OKQ8 kan erbjuda en geografisk spridning och deras satsning på snabbladdning på ett flertal stationer var också intressant, berättar Joakim Spångberg, Inköpsansvarig på Certego Sverige.

Certego har företagsleasing på sina bilar via CarPay Fleet (Volvofinans). Dessa har i sin tur OKQ8 som avtalspart vilket förser Certego med en helhetslösning. Man kan ladda bilen via CarPay-kortet och de medarbetare som har förmånsbil faktureras direkt för kostnaderna avseende privat laddning via Carpay Fleet. Kostnader för laddning som förbrukats i tjänst faktureras Certego.

För de medarbetare som ännu inte har tillgång att ladda hemma så erbjuder CERTEGO genom OKQ8 möjligheten till installation av laddbox på hemadressen till en rabatterad kostnad. Laddboxen konfigureras gentemot Carpay Fleet för att på så vis fördela kostnaderna mellan medarbetaren och Certego. En ersättning per kWh betalas också ut till medarbetaren som kompensation för den ökade elkostnaden.

OKQ8 har idag installerat 32 laddpunkter på 30 procent av Certego:s filialer. Utöver detta har Certego även ett omfattande drivmedelsavtal med OKQ8, som innebär att man inte bara kan ladda på OKQ8, utan också på ett flertal andra laddningsstationer. Dessutom har bolaget nu också ett hyrbilsavtal med OKQ8.

– Vi ser en stor fördel i att ha allt under samma paraply. Det blir mindre hantering och administration för oss. Vår målsättning är att hela vår fordonspark ska vara elektrifierad. Men vi kan se utmaningar i norra Sverige med laddningsmöjligheter, då det där går trögare med växlingen till elbilar. Det finns också utmaningar med laddstationer för medarbetare som inte har egen tomt för installering av OKQ8s laddstationer. Men vi hoppas att det också ska lösa sig så småningom. Utvecklingen inom det här området går ju framåt hela tiden, avslutar Joakim Spångberg.

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning