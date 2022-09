Galleristen öppnar upp för konst i hemmet

Galleristen Eva Livijn-Olin öppnar upp sitt hem för ”Rock my soul II”. Den brittiske konstnären Isaac Julien har kurerat utställningen som samlar kvinnliga konstnärer från den afrikanska diasporan. Det dyraste verket är signerat Njideka Akunyili Crosby.

Konstnären Isaac Julien och galleristen Eva Livijn-Olin är i slutskedet av upphängningen av ”Rock my soul II”, när Dagens industri välkomnas in i lägenheten på Karlaplan. I entrén möts vi av ett videoverk av den amerikanska konstnären Okwui Okpokwasili. Isaac Julien kurerade den första ”Rock my soul” 2019 på Victoria Miro Gallery i London.

Titeln är lånad från författaren Bell Hooks bok från 2003. Författaren som dog 2021, undersöker i sin bok självkänslan bland afroamerikaner i USA och vilken roll den spelar. ”Utan självkänsla tappar man sin känsla av mening, syfte och makt”, skriver Hooks.

Isaac Julien berättar att möjligheten att skapa en utställning i hemmiljö lockade.

”Man får inte distansen som sker i ett galleri eller i ett museum. Det skapar en sorts rysning”, säger han.

Vi går från lägenhetens vardagsrum in i matsalen och möts av ett videoverk av den brittiska konstnären Sonia Boyce (född 1962), placerad på en byrå. Sonia Boyce har varit på mångas läppar under våren. Hon representerade Storbritannien på Venedigbiennalen och vann också biennalens guldlejon.

”Genom att se verket här hemma blir det ett mer intimt möte”, säger Isaac Julien.

På matsalsbordet har kuratorn placerat två klackskoformade skulpturer av den amerikanska konstnären Wangechi Mutu, född i Kenya 1972. I ett hörn syns ett självporträtt signerat den brittiska konstnären Claudette Johnson. På motsatt sida av rummet rullar ytterligare ett videoverk av den dansk-trinidadiska konstnären Jeannette Ehlers. Det är parat med ett äldre fotografi över en kvinna.

”I detta verk är Jeanette Ehlers i samtal med sina förfäder”, säger Isaac Julien som tystnar samtidigt som han lyssnar på replikerna i verket.

”Ilskan, Black Lives Matter-rörelsen, som finns representerat i detta konstverk är inte som en demonstration. Snarare är det som en demonstration över korrelationen över tid mellan en svart kvinna som lever i dag och en svart kvinna som levde förr”, säger kuratorn.

Vi går vidare till lägenhetens mer intima delar. Ett svartvitt fotografi av den amerikanska konstnären Carrie Mae Weems är upphängt utanför galleristens kök. Fotografiet över ett par som äter middag ingår i hennes berömda projekt ”The Kitschen Table Series” från 1990. Galleristens sovrum rymmer flera viktiga verk. Isaac Julian ställer sig vid något som liknar en säng. På sängen ligger en kvinnlig varelse. Vid sänggaveln syns en vit hund. Verket är signerat Frida Orupabo, som är verksam i Norge. Vi återvänder till platsen där intervjun började och Isaac Julian pekar på ett grafiskt blad signerat Camille Billops (1933-2019). Konstnären och filmskaparen hade en särskild betydelse för Isaac Julien. Som ung fick han komma till hennes stora ateljé på Manhattan i New York.

Samtliga verk som ställs ut till slutet av november är till salu, några prislappar är inte synliga för ögat än. Inom kort kommer en förteckning över alla verk, lovar galleristen. Det stora konstverket i salongen av Njideka Akunyili Crosby, född i Nigeria 1983 och nu verksam i Los Angeles, är utställningens dyraste.