Gallerigrundaren: ”Ett bra fotografi ska ge energi”

Grattis, vad är det för utställning som visas i Göteborg?

”Vi kallar den Big Five, just för att det är en sammanfattning av de fem stora utställningar vi haft. Vi har tagit godbitarna, bland annat Jimmy Nelson som just nu är aktuell på Fotografiska, Bryan Adams, Lorenzo Agius.”

Är allt till salu?

”Absolut. Fotokonst kommer mer och mer, det har varit ett jätteintresse i flera år i Sverige och framför allt börjar folk förstå att det är en egen konstart. Priserna har hela tiden gått uppåt, under många år fördubblades priserna för varje år. Idag är det mer en lagom och bra prisökning, som det ska vara.”