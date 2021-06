G7-länderna vill utmana Kinas ”nya sidenväg” med eget jätteprojekt

Över 100 länder har slutit avtal med Kina om att ingå i det gigantiska infrastrukturprogrammet Belt and Road Initiativ, eller den nya sidenvägen som projektet har kallats på svenska. Det rör sig om mängder av infrastrukturprojekt som hamnar, järnvägar och motorvägar.

Nu arbetar G7-länderna för en överenskommelse om ett eget projekt, som ska utmana det växande inflytande i världen som Kina får genom sitt mångbiljonprogram.

”Det handlar inte bara om att konfrontera eller om att ta sig an Kina. Fram till nu har vi inte erbjudit ett positivt alternativ som reflekterar våra värderingar, vår standard och vårt sätt att bedriva affärer”, säger källan till Reuters.

Källan pekar ut det kinesiska projektets brister i miljöarbete, arbetsrätt och transparens.

”I morgon kommer vi att presentera 'build back better for the world' , ett ambitiöst, nytt, globalt infrastrukturprojekt tillsammans med våra samarbetspartners i G7”, säger den amerikanska källan på lördagen, enligt Reuters.