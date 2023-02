Fyra ingenjörer från västgötsk by tar kampen med kineserna

”När vi startade företaget för drygt fem år sedan ville vi bevisa att det visst går att bedriva lönsam och internationellt konkurrenskraftig ny industri i Sverige i dag i motsats till alla de som hävdar att det inte går. Vi har nu visat att man kan lägga tillverkning i en liten svensk ort och ändå vara kostnadsmässigt konkurrenskraftig”, säger Nils Åsheim, vd och medgrundare till Add North 3D.

Add North har sin produktion av material till 3D-skrivare, så kallat filament, i Ölsremma i Tranemo kommun i Västergötland på gränsen till Småland. Trots att här bara bor 101 invånare är orten känd för att vara navet i ett plastbearbetningskluster. Längs med huvudgatan ligger bland annat den internationella plaströrstillverkaren Pipe Life. Intill i den renoverade gamla textilfabriken huserar Add North.

”För oss som nytt företag i plastbranschen har det varit värdefullt att etablera oss där den unika kompetens som vi behöver finns samlad. Dessutom gör vår satsning på automatiserad tillverkning att vi härifrån lilla Ölsremma kan konkurrera med stora tillverkare i exempelvis Kina”, säger Carl-Fredrik Hårsmar, medgrundare och it-ansvarig.

Oscar Bengtsson, medgrundare och produktionsansvarig, visar runt i produktionen. Senaste tillskottet är en helautomatiserad tillverkningslinje som ökar produktionskapaciteten med 300 procent. När Di är på besök tillverkas storsäljaren svart E-PLA-filament, plasttråd, gjord av nedbrytbar bioplast.

”Råmaterialet får vi som granulat och för att forma filamentet används så kallad extrudering där materialet värms och press genom ett munstycke för att forma en sträng, i vårt fall en plasttråd. Med den här nya produktionslinjen kan vi mer än dubbla produktionshastigheten”, säger han.

Svensktillverkat och den höga kvaliteten på Add Norths filament var det som först satte bolaget på kartan. När 3D-skrivarna fick sitt genombrott 2012 för hobbyanvändare fanns det problem med både skrivarna och filamentet. Det fastnade, klumpade sig eller matade dåligt.

”Kvaliteten på skrivarna har sedan dess förbättrats och Add North har kunnat ta marknadsandelar genom att satsa på hög kvalitet. Råmaterialens egenskaper är anpassade för andra typer av processer så mycket av vårt know-how ligger i att kunna modifiera och anpassa dessa för 3D-printing”, säger Eric Bengtsson, medgrundare och ansvarig för produktutvecklingen.

Råmaterialet gjort av majsstärkelse kommer som granulat innan bearbetning. Foto: Magnus Gotander

Hans materialkunskap har även resulterat i fler världsunika filament med egenskaper som används inom bland annat kärnkraftsindustrin. Och i samarbete med exempelvis arkitekter har han tagit fram material till 3D-printade arkitekturmodeller.

”Vi utvecklar nya material och släpper nya produkter kontinuerligt, och ibland sker det tillsammans med kunder som efterfrågar specifika egenskaper. Genom att erbjuda nya produkter med unika materialegenskaper har vi också positionerat oss som ett premiummärke”, säger han.

Eric och Oscar Bengtsson, som är bröder, har vuxit upp i plastbranschen. I Ölsremma ligger nämligen också deras föräldrars företag Kinds Produkter som formsprutar plastdetaljer.

”Utan Eric och Oscars branschkunskap hade vi inte startat Add North”, säger Nils Åsheim.

Försäljningen av bolagets produkter sker dels via den egna webbshoppen och dels via återförsäljare i 20 länder. I Sverige har man kunder såsom teknikåterförsäljarna Kjell & Co, Dustin och Clas Ohlson.

Sedan starten 2017 har bolaget vuxit med 680 procent. I fjol landade omsättningen på 11,7 miljoner kronor och nio anställda.

”Genombrottsaffären för Add North var när Kjell & Co tog in våra produkter i sitt sortiment 2018. Det blev en kvalitetsstämpel och öppnade dörrar till andra stora återförsäljare. Så kom pandemin och vi tillhörde vinnarebranscherna. Många använde sina 3D-skrivare till att printa skyddsvisir av våra filament. Vår omsättning mer än fördubblades under pandemiåren”, säger Nils Åsheim.

Tillväxten har fortsatt även efter pandemin men med den förändringen att nu har man fler företagskunder än privatkunder. Tidigare var det tvärtom.

”Med leveransproblem och ökat kostnadsläge för många företag har de nu upptäckt vilka fördelar det är att kunna printa egna prototyper och maskindelar till bråkdelen av kostnaden att ta hem det från utlandet”, säger han.

För Add North är målet 2023 att nästan dubbla omsättningen till närmare 20 Mkr. För att kunna skala upp snabbare är man nu redo att ta in riskkapital.

”Expansion är vårt fokus i år. Vi har nu ett koncept som fungerar och är stabilt och därför är det rätt tidpunkt att ta in externt kapital för att accelerera. Om tre till fyra år ska vi omsätta 50 miljoner kronor och inom fem år hoppas vi vara på den amerikanska marknaden som är världens största för 3D-printing”, säger Nils Åsheim.

Från vänster: Nils Åsheim, Carl-Fredrik Hårsmar, Oscar Bengtsson och Eric Bengtsson, grundare och ägare av Add North. Foto: Magnus Gotander

Fröet till Add North såddes redan när Eric Bengtsson och Nils Åsheim var kurskamrater och studerade industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola i Göteborg från 2009 till 2014.

”Det fanns inga tillverkare av filament i Norden upptäckte vi när vi själva använde 3D-skrivare, det borde det finnas så vi såg en lucka i marknaden”, säger Eric Bengtsson.

Tillsammans med Erics bror Oscar och Nils barndomsvän Carl-Fredrik blev de kompanjoner två år efter examen.

Och att tänka hållbart har funnits med sedan första affärsplanen.

”Om 3D-produktionen är lokal, då borde ju även filamentet tillverkas lokalt för att undvika långa transporter. Och råmaterialet måste vara hållbart, i vårt fall gjord av majs, men den dagen då man kan göra bioplast av svenskt skogsavfall är vi potentiella kunder”, säger Eric Bengtsson.

Dessutom har de fyra grundarna skapat ett unikt cirkulärt återvinningssystem som blir till en egen produktserie. Något som efterfrågas alltmer av företagskunder.

”Vi erbjuder kunderna att skicka tillbaka spillmaterial till oss och betalar frakten. Resterna återanvänds till nytt filament, en studie gjord i samarbete med Chalmers visar att det ger betydande miljövinster”, säger Carl-Fredrik Hårsmar.

Även återvunnen plast av exempelvis PET-flaskor blir filament hos Add North.

Var det självklart för er att bli entreprenörer?

”Växer man upp med företagandet runt omkring som vi har gjort så är det mycket man får med sig gratis så det blir inget stort steg att sedan själv välja att bygga upp något eget”, säger Nils Åsheim.

Eric Bengtsson tillägger:

”Man måste nog också ha ett eget driv för det krävs mycket tid och engagemang och det passar kanske inte alla.”

Hur påverkar omvärldsläget ert företag? ”Vi ser hela tiden över våra kostnader och byter leverantörer om vi behöver. Vi har inga höga elkostnader men vi optimerar ändå vår elanvändning i produktionen och spillvärme värmer lokalerna. Samtidigt ökar vår försäljning eftersom tekniken vi erbjuder hjälper andra företag att hålla nere sina kostnader genom att ersätta dyrare produktionstekniker”, säger Nils Åsheim, vd för Add North.