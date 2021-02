Funktionella plagg den nya lyxen

TOPPMODERNT. Ben Gorham, grundare av parfymmärket Byredo, har designat två outdoorkollektioner för Peak Performance under namnet Possessions of My Soul. Fjällrävens vår- och sommarkollektion 2021 bygger vidare på deras --Abisko- och Höga Kusten-kollektioner, med mer snabbtorkande och lättpackade produkter för vandringen. I slutet av januari släppte The North Face en kollektion tillsammans med Gucci, reklambilderna togs i Alperna.