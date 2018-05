Funcoms intäkter sjunker

Conan Exiles resultat före skatt i det första kvartalet uppgick till -1,2 miljoner dollar, klart ner från vinsten på 6,1 miljoner motsvarande period året innan. Kvartalet har tyngs av stora investeringar, inte minst för Conan Exiles som alltså lanserades efter periodens utgång.

En annan speltitel med stora förväntningar är Mutant Year Zero: Road to Eden. Spelet utvecklas av den svenska spelstudion Bearded Ladies och Funcom kommer agera spelförläggare. Mutant Year Zero: Road to Eden kommer lanseras under det andra halvåret 2018 till PC, Xbox One och Playstation 4.