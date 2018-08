Funcom ökar intäkterna

* Lanseringen av Mutant Year Zero: Road to Eden som ska ske 4 december 2018 på PC, Xbox One och Playstation 4.

* Lansering av Petroglyph-utvecklade spel baserade på Conan IP under andra halvåret 2019 på PC, Xbox One och Playstation 4.

* Samt lansering av Rock Pocket-utvecklade spel under andra halvåret 2019 på PC, Xbox One och Playstation 4.

För tidigare lanserade spel väntar sig Funcom minskade intäkter.