Full gas för elbilsaktier – ”En klar bubbelvarning”

För elbilsbolaget Rivian verkar det inte finnas någon broms – i alla fall inte på New York-börsen. Med i racet följer Volvo Cars. En klar bubbelvarning, anser SEB:s chefsstrateg Johan Javeus.

Under stor uppmärksamhet rullade Rivian in på New York-börsen i onsdags i förra veckan. Börsnoteringen – den största för ett amerikanskt bolag sedan Facebook 2012 – har än så länge inte gjort investerarna besvikna.

Första handelsdagen gav ett kurslyft på 29 procent och hittills har aktien stigit 91 procent från noteringskursen som sattes till 78 dollar per aktie.

Affärsidén, elbilar, anses helt rätt i tiden och dessutom är företaget nischat mot pickup- och suv-modeller som båda har en betydande marknadsandel i just USA.

SEB och Johan Javeus noterar intresset bland investerare men tycker att värderingarna får varningslamporna att blinka rött.

Javeus – själv elbilsägare – poängterar att han inte misstror elbilsbranschens framtid, men ...

”Alla de här företagen som producerar elbilar är framtiden, och i den bemärkelsen är det bra företag och bra produkter, men även bra företag kan vara överprissatta och för dyra”, säger han till TT.

Som räkneexempel gör Javeus en jämförelse mellan Rivian och tyska fordonsjätten BMW.

Medan kurslyftet har gjort att Rivian värderas till omkring 100 miljarder dollar har BMW en värdering omkring 60 miljarder dollar.

Rivian har samtidigt levererat väldigt få bilar och har förbeställningar på några hundratusen fordon, samtidigt som BMW bara i år sålt mer än två miljoner bilar.

”När du får en sådan här hajp kring ett fenomen så kan företagen vara för dyra sett till vad man betalar per aktie. Man tecknar i dag in en helt otrolig tillväxt framöver.”

Tesla TSLA 0% Dagens utveckling är det självklara exemplet där aktien rusat mer än 2.600 procent de senaste fem åren. Tidigare i somras klev exempelvis även amerikanska Lucid Motors in på börsen och aktien är hittills upp mer än 300 procent.

”Tesla värderas ju högre än alla andra biltillverkare tillsammans och folk har varit skeptiska till företagets värdering under alla år. Hittills har dock ändå företaget kunnat växa in i kostymen och leverera på de väldigt ambitiösa tillväxtmål som man haft. Samtidigt blir det svårare och svårare för varje gång”, påpekar Javeus.

Kursuppgången har även smittat av sig på Volvo Cars VOLCAR B +2,07% Dagens utveckling aktie, som efter noteringen för ett par veckor sedan nu handlas för drygt 82 kronor, att jämföra med noteringskursen på 53 kronor.

Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, anser att Rivians kursuppgång har fått stor betydelse för Volvo Cars utifrån att bolaget äger 50 procent av Polestar som ska särnoteras på New York-börsen vi ett så kallat spac-bolag (Gores Guggenheim).

”Rivianvärderingen påverkar väldigt mycket även om det naturligtvis finns stora skillnader mellan de här två bolagen men det ökar nog möjligheterna för att Volvo kan få en bra värdering av Polestar”, säger han.

Ringer det varningsklockor kring Rivian för din del?

”Det får man säga. Rivian är ett extremt förhoppningsbolag. Man måste växa väldigt mycket under väldigt lång tid för att motsvara den här värderingen, sedan ska man aldrig säga aldrig.”