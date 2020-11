Full fart för förnyelsebart – aktierna som Biden kan få att blomma

Innehåll från Parakey Annons

Digitala lås har funnits tillgängliga på marknaden i flera år. Dock har ingen lösning kunnat erbjuda den skalbarhet och säkerhet som fastighetsägare efterfrågat. Befintliga produkter är framförallt riktade till den enskilde konsumenten och därför har digitala lås hittills varit svåra att tillämpa i större skala.

Den 20 oktober lanserade det svenska PropTech-bolaget Parakey en ny produkt som gör det betydligt enklare för fastighetsägare att möjliggöra mobil access till hela bestånd. Både till fler typer av fastigheter, och fler typer dörrar.

– Med denna typ av mobil access uppnås stora tids-, resurs-, och kostnadsbesparingar. Det kommer att skapa mervärde för användarna och är en nödvändighet för att realisera digital access hela vägen in i till exempel en lägenhet, ett teknikrum eller ett konferensrum, säger Jonas Arvidsson, vd för Parakey

Enligt Parakeys undersökningar lägger fastighetsförvaltare i dag mellan 35-50 procent av sin tid på att administrera nycklar. Något som kan reduceras kraftigt med bolagets helhetslösning och plattform för mobil access.

– Med digitala lås och en mobil accessplattform reduceras fastighetsförvaltarens tid på nyckelhantering till under 10%, dessutom genereras andra fördelar för bolaget i helhet, till exempel ökad säkerhet i bolagets fastigheter, möjlighet att realisera nya affärsmodeller samt automatiserad nyckelhantering, konstaterar Jonas Arvidsson.

”En revolution på marknaden”

Parakeys nya produkt är ett låshus som man utvecklat tillsammans med dormakaba, en av världens största leverantörer av säkerhetsprodukter. Det nya låset, som kallas Parakey PDL, Professional Digital Lock, riktar sig både till kommersiella fastighetsbolag och marknaden för bostadsbolag med lägenheter. En av flera unika detaljer och funktioner är att Parakey PDL stödjer både befintlig cylinder med fysisk nyckel som mobil nyckel, vilket gör att implementationen av mobil access sker helt i den takt fastighetsbolag och de som rör sig i fastigheterna önskar. Dessutom är låset öppet för att styras av ett traditionellt passersystem.

– Bostadsbolag och lägenheter är en ny marknad för oss. Med Parakey PDL kommer våra kunder enkelt kunna hantera 20 000 lägenheter med 100 000-tals användare. Det är en revolution på marknaden som också innebär ökad service för boende i flerbostadshus till betydligt lägre kostnader för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, säger Jonas Arvidsson.

Med Parakey PDL skapas också nya affärsmöjligheter. I till exempel co-workingytor kan man på ett enklare och mer kontrollerat sätt hyra ut bokningsbara ytor som konferensrum.

– Det finns många affärer och transaktionsbaserade modeller där mobil access är nyckeln till realisation, säger han.

För att utveckla låset har Parakey satt samman en styrgrupp bestående av representanter från de välkända svenska fastighetsbolagen Fabege, Klövern, Stena Fastigheter och Wallenstam. Dessa har fungerat som kravställare och har bidragit med inspel kring tillämpningsområden och digitala strategier.

– Parakey är en helhetslösning för mobil access till hela fastigheter och bestånd, där det ska vara lika smidigt att öppna entréporten som kontorsdörren, teknikrummet, cykelförrådet och lägenheten, avslutar Jonas Arvidsson.

Om Parakey AB

Parakey AB utvecklar och säljer en digital accessplattform där en smartphone används för att öppna låsta utrymmen såsom kontor, garage etc. En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys accessplattform till användaren och tjänsten administreras via Parakeys webbportal eller via integration. Parakey har i dag över 130 000 unika användare med möjligheten att öppna låsta utrymmen med sina mobiler.