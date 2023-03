Fredrik Ahlin från If föreslås till Nobias styrelse

Innehåll från KUKA Nordic AB Annons

Digitalisering handlar i grunden om effektivisering. Vägen dit berör aspekter som virtualisering, processförbättringar, robotisering, energibesparingar, produktionsuppföljning och förebyggande underhåll.

KUKA erbjuder simuleringsprogramvara som låter användaren snabbt och enkelt utvärdera och optimera sina automationslösningar redan innan de byggs.

Företagets produkt KUKA.Sim är anpassad till produktionsceller med upp till fem eller sex robotar, medan den större lösningen Visual Components lämpar sig för hela fabriker.

– Det är 3D-moduleringsverktyg där man kan utnyttja sina befintliga kall-data och snabbt och konceptvis bygga ut en cell eller en lina. Det behöver bara ta några timmar innan man får ihop sitt första koncept, säger Micael Amandusson.

KUKA lovar bra resultat

Enligt KUKA blir deras lösning billigare i båda ändar.

– Med våra verktyg blir projekttiden, alltså tiden till uppstart, kortare. Och i den andra änden har vi verktyg som gör att man får en mycket bättre produktivitetsuppföljning, alltså att man kan övervaka produktionslinan och produktionsutrustningen, så att den är ordentligt uppstyrd. Vi erbjuder most value for the buck, säger han.

KUKAs simuleringslösningar är lika väl anpassade för befintliga produktionsenheter som för de som planeras.

– Vi arbetar både med aktörer som bygger anläggningar och har en tät dialog med kunder som vill effektivisera sina existerande anläggningar. Våra lösningar passar alla, säger Micael Amandusson och avslutar:

– Vi erbjuder konkreta effektiviseringar och besparingar i alla levnadsstadier i ett projekt.

