Fredagsfest på Wall Street och flera insynsköp – här är kvällens viktigaste nyheter

Muntert på Wall Street efter jobbsiffror

Efter fyra nedgångsdagar på raken steg S&P 500 1,9 procent, Dow Jones 1,7 procent och tekniktunga Nasdaq 2,3 procent. Från Stockholmsbörsens stängning adderade S&P 500 omkring 0,4 procentenheter. Dagens uppgång kom efter att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA med 253.000 personer i april. Det kan jämföras med analytikernas medianprognos som låg på 182.000 personer enligt Bloombergs sammanställning. Samtidigt justerades siffrorna för februari och mars ned med närmare 150.000 jobb.

Återhämtning för regionala banker

Regionala amerikanska banker, som prövats hård under veckan, rekylerade upp kraftigt under fredagen. Vid stängning hade den börshandlade fonden Invesco KBW Regional Banking ETF lyft 4,8 procent med Pacwest, som rasade 50 procent på torsdagen efter att banken meddelat att man överväger olika strategiska alternativ som en potentiell försäljning, upp 81,7 procent och Western Alliance 49,1 procent. Om det går att dra en lättnadens suck efter dagens rally eller om det endast handlar om en så kallad ”dead cat bounce” återstår att se.

BHG-topp har köpt aktier för 6,6 miljoner kronor

Christian Eriksson, chef för BHG:s segment Value Home, har köpt 600.000 aktier i e-handelsbolaget för 6,6 miljoner kronor. Köpen genomfördes under de senaste handelsdagarna till en snittkurs om 11 kronor per aktie. Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Christian Eriksson efter köpet 1,8 miljoner aktier i BHG motsvarande 1 procent av kapital och röster.

Svolders vd köper sina första aktier

Investmentbolaget Svolders vd Tomas Risbecker har köpt 20.000 aktier för 1,2 miljoner kronor. Köpet genomfördes på fredagen till en snittkurs om 62,25 kronor. Tomas Risbecker tillträdde som vd på Svolder den 27 april 2023 och enligt ägardatatjänsten Holdings är det här hans första aktier i bolaget

Storägare tankar aktier i Skistar för 12,9 miljoner

Storägaren Aeternum Capital, som grundats av norska redarmiljardären John Fredriksen, har köpt 96.099 aktier i vinterturismbolaget Skistar för 12,9 miljoner. Köpen genomfördes på Stockholmsbörsen under de senaste dagarna till en snittkurs om 134,4 kronor per aktie. Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Aeternum nu aktier i Skistar motsvarande 19,2 procent av kapitalet och 13,5 procent av rösterna.