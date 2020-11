Framtidsfokus på Skånes och Blekinges Gasellevent

På torsdagen var det dags för det fjärde stoppet i Dagens Industris digitala Gasellresa genom Sverige. För det 21:a året i rad avslöjades vilka företag som har klarat av de tuffa kriterierna och kvalat in på listorna över årets Gasellföretag i Skåne och Blekinge. Trots ganska dystert pandemiläge visade sig framtidstron vara intakt hos både vinnare och gästande talare.

”Historiskt sett klarar Gasellföretagen kriser på ett ganska bra sätt. Man är bra på att skruva på sina affärsmodeller och många har en bra ekonomisk krockkudde. Dessutom har företagen extraordinära drivkrafter”, som moderatorn Anna Ekelund sammanfattade det.

Gäster från både Telia och Almi lyfte företagens digitaliseringsgrad som avgörande för att lyckas med resan framåt. Att it-företagen är tydligt närvarande bland landets tillväxtföretag är nämligen ingen slump: Trenden mot ökad digitalisering är stark – och ökar ytterligare under coronapandemins krav på digitaliserade affärsmodeller, arbetsverktyg och möten. En som vet allt om just dessa möjligheter är Elina Berglund, vd för och medgrundare av Natural Cycles. En personlig önskan om att hitta ett hormonfritt preventivmedel ledde in henne på en global expansionsresa för en egenutvecklad app.

”Jag är själv forskare och visste att det finns kunskap om hur kroppstemperaturen ändras efter menstruationscykeln. Genom att analysera den kan man se om man är fertil eller inte. Jag och min man, som också är medgrundare till bolaget, bestämde oss för att utveckla en algoritm som fungerar för alla”, säger Elina Berglund.

Resultatet blev en app som kan användas både som ett digitalt preventivmedel – och tvärtom som ett sätt att öka chanserna att bli gravid. Appen har fått tunga godkännanden i både USA och Europa, och den amerikanska marknaden har nu seglat upp som företagets allra största.

”Vi har vuxit med mer än 50 procent i USA i år, och har i dag 1,9 miljoner registrerade användare globalt. Vi fortsätter att expandera och driver både forskning och teknisk utveckling framåt”, säger Elina Berglund.