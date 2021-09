Framsteg i Argentina för gruvbolaget Josemaria

Innehåll från Cash IT Annons

– Det är lätt att tro att en sådan metod skulle kosta mer fast det är tvärtom, säger Robert Karlsson, CEO på Cash IT. Det ger en helhetslösning som är perfekt anpassad efter den egna verksamheten och man står inte och betalar för funktioner som inte behövs.

Förmågan att snabbt kunna ställa om är en nyckel till framgång inom retail. Det bevisades inte minst av covid-19. Plötsligt sjönk handeln i fysiska butiker och många var tvungna att snabbt anpassa sig till nya digitala lösningar för att kunna hålla verksamheten igång.

Med ett smidigt affärssystem som är djupt integrerat med både butikens e-handel och kassasystem går dessa övergångar mycket lättare. Det är då enklare att lägga till eller ta bort funktioner och att anpassa sig. Däremot är det få leverantörer som kan erbjuda en perfekt helhetslösning med alla tre delarna då olika detaljhandelsföretag har olika behov och målgrupper. Lösningen är att plocka russinen ur kakan och sätta ihop en best-of-breed-mix från flera leverantörer.

Cash IT har under 20 år jobbat med att integrera de mest använda affärssystemen på marknaden med olika betallösningar och det egenutvecklade kassasystem Cash IT Retail. I en bransch som genomgår stora förändringar, och där tekniska innovationer avlöser varandra i snabb takt, har Cash IT nischat in sig på att ständigt ha koll på det senaste.

– Vår affärsidé är att erbjuda detaljhandeln optimala lösningar genom best-of-breed. Vårt kassasystem är nyckelfärdigt och kan börja användas direkt med alla de vanliga affärssystemen och e-handelsplattformarna. Butikerna behöver inte anlita dyra konsulter som tar fram speciallösningar för det är redan gjort, säger Robert Karlsson.

Cash IT Retail för ihop butikens affärssystem med ekonomiprogram och e-handel. Genom en knapptryckning kan priset på en vara justeras både i butik och online. Lagersaldo uppdateras i realtid och bokföringen hålls till ett minimum. På Cash IT:s hemsida kan du läsa mer om integrationerna och best-of-breed.

Om Cash IT:

Cash IT har över 20 års erfarenhet av att leverera den senaste värdehöjande tekniken för att butiker och retailkedjor ska bli så effektiva, lönsamma och konkurrenskraftiga som möjligt. Med hjälp av best-of-breed kan kassasystem och betallösningar integreras till affärssystem i realtid, och få e-handel och fysisk handel att sömlöst gå ihop med varandra.

