Framgångsrecept för Gasellvinnare: Jobba hårt

Just nu är bolaget ute på en finansieringsrunda där man söker 10 miljoner kronor för att bekosta tillväxten.

Lina Gebäck, grundare av Linas Matkasse som komponerar och levererar råvaror till färdiga middagsmenyer, talade också under Gasellsprånget. En viktig faktor att hennes företag lyckades är att man började utifrån ett behov som många hade, nämligen att förenkla vardagen samtidigt som man fick hjälp att äta sunt, gott och varierat. Dessutom kompletterar Linas personliga egenskaper de som hennes bror och medgrundare Niklas Aronsson har.

"Det är egentligen inget unikt men handlar om att våga. När man går in i stora riskfyllda projekt så är det många som backar från att hänga på en tung ansvarsryggsäck på en yngre person. Men då gäller det att finnas där som stöd och min erfarenhet är att folk klarar mer än de själva tror om sig."

"Det är hett just nu! Efterfrågan på interimsuppdrag på exempelvis CFO-poster i olika bolag, oftast små och mellanstora bolag, är stor. Affärsidén är att gå in i en överbryggningsperiod under rekryteringsfaser", säger Björn Mikaelsson.

2. Charlotta Sylvan på A.B.S Global Factoring och Pernilla Aronsson, från Helpman Entreprenad AB som arbetar med bemanning och rekrytering i byggbranschen.