Fram minskar förlusten – nya restriktioner i Asien tynger

First North-bolaget Fram redovisar ett resultat om -3,1 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, jämfört med -6,2 miljoner under andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-6,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -34 procent (-84%).