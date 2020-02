Frackbutiken lever på klipp: Ingen raketforskning, utan ren bonnaekonomi

”Varenda småstad i Sverige har sina loger. De tar in en ny kull på våren, och en på hösten, och då är frack ett måste. Och sedan händer det ju att de äldre gubbarna växer och behöver en ny frack.”

Frackarna har länge varit en naturlig del av klädaffärens sortiment. Men med e-handeln når man nu inte bara kunder över hela Sverige – utan också i Finland, Norge, Tyskland och Danmark med nationellt anpassade sajter. Just nu är det exempelvis ­högtryck på den finska marknaden, där man i februari varje år firar ”De gamlas dans”.

En våning upp avslöjas betydligt mer av den nuvarande ägarens innovationslusta. Bakom kulisserna hänger upp till 1.700 frackar i 52 olika stor­lekar redo för försäljning och leverans – via den nischade e-handelssatsningen Fracklagret.se.

”Vi gick på en riktig bomb. Men sedan dess tillverkar vi allting själva i två externa fabriker i Europa. Eftersom vi inte har några mellan­händer innebär det att vi kan leverera lite billigare, sam­tidigt som vi blir flexibla med specialbeställningar. Vi har exempelvis levererat guldfrackar till Lisebergs jul­shower. Ju svårare saker är desto bättre är det, konkurrensen är mindre och vi får bättre betalt.”

Det sistnämndaär centralt i Frackbutikens senaste satsning. Efterfrågan på mässdräkter, högtidsdräkterna inom armén, flygvapnet och marinen, ökar.

”Hela Försvarsmakten är i tillväxt just nu och för kadetterna är det en hög status att få bära dräkten när man är färdigutbildad. Vi åker ut med provplagg och mäter upp, lägger ordern till fabriken och sedan monterar vi själva på deras gradbeteckningar. Mässdräkterna kommer att driva på försäljningen.”

Eftersom mässdräkterna i exklusiva tyger har en prislapp på runt 10.000 kronor mäts alla kunder upp fysiskt, medan frackarna kan klickas hem digitalt efter en storleksguide på sajten. Samtidigt spelar den klassiska herrbutiken i Karlshamn fortfarande en viktig roll i verksamheten.

”Vi bjuder in större sällskap som kommer hit och provar ut frackar efter stängning. Ganska ofta hittar de andra plagg att handla när de ändå är här. På så vis får vi kunder i butiken vi aldrig hade haft utan frackarna på nätet”, säger han och lyfter fram fler synergieffekter mellan fysiskt och digitalt:

”Ofta har vi stor order­ingång på frackar under ­helgen. Då kan vi stå och packa leveranser under måndagen, då det är tyst i butiken. Och under sommaren har vi minimal försäljning av frackar, ­vilket också passar bra. Då har vi vår bästa period i butiken.”

På e-handelssidan är det hittills bara Norge som varit en besvikelse. Men i stället står nya etableringar på tur, bland annat i Benelux-­länderna.

”Så länge de handlar i Norge är det inga problem, men alla returer och byten blir jobbiga och kostsamma att hantera med tullen. Jag tror att vi stänger ner där”, säger Fredrick Björling.