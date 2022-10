Fotoboksfestival på Kulturhuset: ”Hon är en ikon”

Det är länge sedan det visades så mycket fotokonst i Stockholm som under denna höst och vinter. Flera publikdragande fotoutställningar med kända namn pågår och i helgen är det fotoboksfestival på Kulturhuset vid Sergels torg.

Där öppnade förra helgen en stor utställning med den amerikanska fotografen Mary Ellen Mark. I somras visades Tuija Lindström på Kulturhuset, en publiksuccé.

”Det kom nästan 8 000 personer, men Mary Ellen Mark kommer att dra ännu fler. Hon är en ikon, det är fler som känner till hennes mest berömda foton”, säger Maria Patomella, utställningsansvarig på Kulturhuset och projektledare för den stundande fotoboksfestivalen, som pågår fredag-lördag med fri entré.

”Festivalen är en hyllning till fotoboken. Under de här två dagarna har man möjlighet att bläddra i och köpa fotoböcker, träffa förläggare och fotografer samtidigt som man lyssnar på intressanta samtal från scenen”, fortsätter hon.

Medarrangör är Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund. Ordförande och projektledare där är Annika Legzdins.

”Vårt uppdrag är att hjälpa fotoboksförfattare och fotografer att nå ut”, säger hon.

”Fotoboken är ett konstverk, man lägger mycket omsorg och möda på material och bindning och att berätta en historia. Många fotografer gör hellre en bok än en utställning.”

Samtidigt skulle man kunna befara att fotoboken reducerats till ett inredningsobjekt, så kallade coffee table-böcker som ligger i prydliga små högar i mäklarannonser i saluförda hem där bokhyllor helt saknas.

”Den genren har minskat, för det är så himla dyrt att producera fotoböcker och det är därför ganska få förlag som vill producera sådana eftersom de säljer lite”, säger Annika Legzdins.

Vad alla kanske inte känner till är att det går att låna även fotoböcker på bibliotek, Kulturhusets eget Kulturbiblioteket till exempel kommer vara närvarande under festivalen.

”Det är bara hälften av vårt bestånd av fotoböcker som finns framme i biblioteket, vi har hela källaren full”, säger Maria Patomella.

”Det fina med biblioteket är att man inte behöver behöver köpa en bok för 500-600 kronor, det räcker med ett lånekort. Man får till och med låna den här senaste Mary Ellen Mark-publikationen som är i tre band och som kostar 2 000 kronor att köpa i entrén till utställningen.”

”Det här är den första utställning som går på turné efter hennes bortgång. Innan hon gick bort gjorde hon ett urval i sitt arkiv på 1 000 bilder som är hennes konstnärliga arv, vilket jag tycker är fint. Det här 100-talet foton är valda bland dessa.”

Kulturhuset har en lång och meriterande historia av att visa fotokonst och är särskilt aktivt denna höst. Däremot har det försvunnit en del fotogallerier i Stockholm.

”Cecilia Hillström visar fortfarande en del, men annars är det rätt tunt skulle jag vilja säga. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det kanske handlar om dålig försäljning, gallerierna ska ju gå runt”, säger Annika Legzdins.

Bland de samtal på scen, tre-fyra per dag, som hålls under fotoboksfestivalen sticker den med fotografen Hannah Modigh och Johan Ehrenberg, grundare och ägare av ETC, ut. De ska samtala om fotoboken förr och nu.

Johan Ehrenberg gjorde stora insatser som förläggare av fotoböcker under framför allt 1980-talet, inte minst när han 1983 gav ut Christer Strömholms legendariska bok ”Vännerna från Place Blanche” på det egna ETC Förlag.

Christer Strömholms konstnärsporträtt från Paris visas för närvarande på Nationalmuseum. Samtidigt visas Christer Landergren på Scenkonstmuseet bredvid Dramaten, en utställning som drar oväntat stor publik. Landergren jobbade som kopist åt Strömholm och på dennes fotoskola. Själv har Christer Landergren gjort sig ett namn som porträttfotograf av musiker, framför allt inom jazzen.

På Fotografiska visas den berömda Hans Geddas porträtt av framför allt kända svenskar. Där öppnade också förra veckan ”News Flash – Ett sekel av nyheter” med pressfoton från nyhetsbyrån TT:s arkiv.

På Moderna Museet öppnar detta veckoslut den retrospektiva utställningen ”This will not end well” med den hyllade och prisbelönta amerikanska fotografen Nan Goldin, mottagare av det prestigefyllda Hasselbladpriset 2007, något du kan läsa mer om i fredagens Di.