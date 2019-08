Fotbollsklubb nära nytt rekordavtal med sportjätte

Den brittiska fotbollsklubbens kläder tillverkas för närvarande av New Balance, men detta fleråriga kontrakt är nu inne på sitt sista år. New Balance-avtalet har inbringat 45 miljoner pund (cirka 530 miljoner kronor) per säsong till klubben, en summa som dock väntas överträffas med råge framöver.

Enligt Forbes lär ett Liverpool-kontrakt med Nike även kunna slå de 75 miljoner pund som den konkurrerande klubben Manchester United årligen får från Adidas. Avtalet väntas bli det tredje mest lönsamma i hela fotbollsvärlden - endast överträffat av Real Madrids och Barcelonas klädsponsring, som är värd motsvarande 1,3 respektive 1,2 miljarder kronor per år.