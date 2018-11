Fotboll i slowmotion fostrar äldre proffs

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

Liverpoolfansens speciella hymn känns påfallande relevant, trots att vi befinner oss över 200 mil från Anfield, fullsatta läktare och kända fotbollsspelare med miljonkontrakt.

Klockan är strax efter 14.00 en smått regnig tisdag, och det vankas träning och säsongsavslutning för IFK Viksjös senaste lagtillskott. En av lagmedlemmarna påpekar att det bara är andra gången det regnar på en träning sedan de startade i maj.

Det 20 personer starka gåfotbollslaget består av både män och kvinnor mellan åldrarna 65-80 år. Vissa har spelat fotboll, andra har aldrig satt sin fot på en plan.

”Då kör vi tio knäböj i egen takt!”, säger tränaren och sportchefen Christian Stenhoff som även tränar ungdomslag.

”Det är inte så mycket skillnad på att träna ungdomar eller seniorer. Det är fotboll”, konstaterar han.

Efter uppvärmningen går damerna och herrarna till var sin femmannaplan för att spela match. Löpning är förbjuden, så även kroppskontakt. I stället för målvakter är ett snöre uppsatt på en meters höjd, som bollen inte får gå över. En regel som hämtats från grannlandet Danmark är att man inte får sätta sulan på bollen, med risk för fallolyckor.

”Den första träningen var det mycket ramlande, man är inte så van vid att göra de rörelserna. Vi har fått någon stukning, men inte mer än så”, berättar kanslichefen Anneli Gigg som är en av initiativtagarna till gåfotbollen.

Förhoppningen är att kunna ta fram officiella regler tillsammans med Svenska fotbollförbundet och drömmen är fler lag i Sverige som skulle kunna leda till seriespel.

”Pensionerade direktörer är inte så tokigt som målgrupp för det här”, säger Herbert Larsson glatt när han hör att vi kommer från Di Weekend.

Han fyllde 80 år i våras och läste i Järfälla tidning om gåfotboll.

”Det är så roligt. Jag har varit fotbollsgalen hela mitt liv och har saknat att spela. Jag tyckte jag var för gammal för att spela veteranfotboll, för spelarna är inte mer än 35–50 år. Dessutom har jag inte ork att spela på helplan.”