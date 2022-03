Förvaltarens högrisk-köp: ”Rejäl uppsida”

Stor risk och stora möjligheter – det är ledorden när SHB:s hälsovårdförvaltare Astrid Samuelsson listar några av sektorns mest spännande bolag.

”Det är verkligen 'make it or break it' för det här bolaget, en riktigt binär situation. Blir det positivt så är det rejäl uppsida i aktien”, säger hon om ett av bolagen.