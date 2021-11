Förvaltarens doldistips: ”En uppsida på minst 50 procent nästa år”

Innehåll från Enento Annons

– Sedan tre år tillbaka erbjuder vi ESG-rapporter som tjänst på den finska marknaden. Vi håller just nu på att anpassa och utveckla dessa tjänster för bred användning även på den svenska marknaden. Vår ambition är att underlätta arbetet med hållbarhetsrapportering samt skapa värde i att förenkla sättet som ESG-data används på i många olika beslutsprocesser. Vi har en nära dialog med stora företag, konsumenter och småföretagare och fokuserar på att möta framtidens behov genom att hela tiden ta fram nyanpassade tjänster, säger Victoria Preger, Marknadsdirektör Enento Group, där UC och Allabolag ingår.

Två tydliga omvärldstrender

Ser man till omvärldens utveckling syns bland annat två megatrender tydligt, dels handlar det om den snabba tekniska utvecklingen, dels om de senaste årens klimatförändringar som påverkar hur företag gör affärer idag och i framtiden. ESG- och hållbarhetsdata kommer i framtiden användas i allt större utsträckning i såväl låneprocesser som andra beslutsprocesser i många företag.

– Hållbarhet är en av de frågor vi står och faller med. Världen är fokuserad på att investera pengar på ett hållbart sätt och de finansiella institut som tappar allmänhetens förtroende har ingen framtid, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer på SEB.

Data relevant för en hållbar utlåning

Börsnoterade bolag har idag en omfattande hållbarhetsrapportering, men hållbarhetsrapporteringen för små och medelstora företag är fortfarande minst sagt varierande. Detta gör arbetet för exempelvis banker och företagsfinansinstitut till en utmaning och man kan bland annat ställa sig frågan vilken data som är relevant för hållbar utlåning. ECB och EBA har nyligen uttryckt krav på att väga in ESG-aspekter jämte kreditrisk vid utlåning.

– Det är en väldigt intressant frågeställning. Traditionellt har vi väldigt mycket förlitat oss på historisk data. Kreditbeslut har baserats på intäktshistorik över långa tidsserier. Problemet med hållbarhetsrisker är ju att det inte finns så mycket historia att tillgå. Här talar vi ofta om risker för händelser som inte har inträffat tidigare. Då blir det svårt att räkna baklänges, säger Hans Beyer.

Om Enento

Enento Group bildades i Tampere, Finland, redan 1905 och är idag verksamma i Finland under varumärkena Asiakastieto och Emaileri, i Sverige under varumärkena UC, Allabolag och Proff, samt i Norge och Danmark under varumärket Proff. Företaget har drygt 420 anställda och erbjuder kredit- och affärsinformationsdata till konsumenter, småföretagare, stora företag och banker.

