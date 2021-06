Förvaltaren spår uppgång för Saas-bolag – ser en tydlig vinnare: ”De är otroligt välpositionerade”

Under coronapandemin har molntjänster blivit alltmer eftertraktade när hemarbete och social isolering präglat tillvaron. Carl Armfelt, förvaltare på TIN Fonder, säger att de flesta Saas-bolagen, bolag som säljer mjukvara med en prenumerationsbaserad intäktsmodell, kan bli vinnare om de förändrade arbetsprocesserna under pandemin blir permanenta.

”Några av de lösningar som kom förra året var ändå nödlösningar. Nu funderar väldigt många bolag på vad de ska ha för permanenta lösningar efter covid”, säger han och tillägger:

”Det är nog det vi kommer att lägga mest tid på i Saas-pusslet, att fundera på vilka av Saas-bolagen som blir riktiga vinnare på att man ändrar till en digital affärsprocess”.

Som exempel på ett Saas-bolag med förväntad uppsida när pandemin är över lyfter Carl Armfelt fram dejtingjätten Match Group, som bland annat äger den populära dejtingappen Tinder.

”Man kanske trodde att covid var något som var bra för Tinder. Det var bra för att digitaladaptionen gick upp, men aktiviteten på plattformen minskade ändå under 2020. Och nu under första kvartalet så är de otroligt välpositionerade för 'post-pandemic-dating'. Volymen är ändå upp 30-40 procent både i USA och i Europa i aktivitet nu under q1”.

Carl Armfelt säger att Saas-bolag som är väl positionerade inför slutet av pandemin är intressanta.

”Det är lätt att glömma bort, men vi lever ändå i en tidsålder där digitaliseringen aldrig har skett så fort som den gör nu och den generella innovationstakten är på en mycket hög nivå”.

Generellt bedömer han att de bolag som tillhandahåller molntjänster via internet kan bli vinnare framöver.

”Ytan under kurvan kommer att bli större för alla Saas-bolag när man sätter in permanenta lösningar.”

TIN Fonder blev ägare i Match Group via en spin-off som genomfördes under förra året, då Match Group listades på börsen i USA.

”Ett annat trendspan är att spin-offs är ett väldigt mycket billigare sätt att komma in i innovativa bolag än börsintroduktioner”, säger Carl Armfelt.