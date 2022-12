Fortum samarbetar med svensk uppstickare - vill bygga nya reaktorer i Sverige

Finländska energikoncernen Fortum startar ett samarbete med svenska kärnkraftsprojektören Kärnfull Next. Målet uppges vara att tillsammans möjliggöra och genomföra en utbyggnad av många små modulära reaktorer runtom i Sverige på uppdrag av bland annat en rad stora industribolag och kommuner.

Christian Sjölander (tv) och John Ahlberg är grundare och huvudägare i Kärnfull Next.

Illustration som visar GE Hitachis BWRX-300. Det är den nya småskaliga reaktormodell som svenska Kärnfull Next siktar på att i ett samarbete med Fortum bygga i Sverige.

”Det känns fantastiskt bra. Samarbetet med Fortum FORTUM -0,72% Dagens utveckling , som är ett av Europas stora energibolag och ett av de mest erfarna inom kärnkraft, gör att vi tillsammans kan skapa ett svårmatchat erbjudande och ta en ledarroll för att skapa en helt ny marknad och en omfattande utbyggnad av småskaliga reaktorer i Sverige”, säger Christian Sjölander, vd och medgrundare av Kärnfull Next.

Tidigare i år kunde Di avslöja bildandet av Kärnfull Next, ett nytt företag som har som mål att sätta fart på byggnationen av nya, små kärnkraftverk, i Sverige. Och nyligen uppgav företaget i en intervju att intresset från bland annat energikrävande industri och kommuner är mycket stort och att arbetet redan var i gång med åtta olika projekt, där flera såg behov av mer än en reaktor.

Och nu tas nästa steg. På torsdagen offentliggjordes att den finländska börsnoterade kraftjätten, och som är majoritetsägd av finländska staten, tecknat ett samarbetsavtal med Kärnfull Next för att möjliggöra en utbyggnad av små modulära reaktorer i Sverige. Kärnfull Next har en projektportfölj som omfattar ett flertal små reaktorer och samarbetet med Fortum uppges innebära att de båda bolaget tillsammans täcker in hela värdekedjan för nya reaktorer, från projektering och finansiering till byggnation och drift.

”Små modulära reaktorer kan ge både industrier och kommuner tillgång till planerbar och fossilfri el, värme och vätgas. Tillsammans med ny vindkraft kommer det att vara en avgörande pusselbit i klimatomställningen. Kärnfull Next har redan i dag en växande projektportfölj och vi ser att vi genom våra olika kompetenser i värdekedjan kompletterar varandra på ett utmärkt sätt”, säger Laurent Leveugle, ansvarig för Fortums förstudie för ny kärnkraft.

Fortum är bland annat delägare i flera kärnkraftverk i Finland och i de båda svenska verken Forsmark och Oskarshamn. Och nyligen meddelade Fortum att det startat en förstudie för att utreda möjligheterna att bygga nya reaktorer i både Finland och Sverige. I förra veckan tecknade Fortum ett avtal med franska EDF, med syftet att tillsammans utreda eventuella möjligheter för såväl nya SMR som storskaliga reaktorer i Finland och Sverige. Genom sitt nya avtal med Kärnfull Next breddas och utvidgas Fortums förstudie ytterligare.

”Vi ser en mycket stor potential för små modulära reaktorer. Och bakgrunden till samarbetet med Kärnfull Next är bland annat att de har en projektportfölj med konkret intresse från en rad mycket tunga och seriösa aktörer”, säger Anton Steen, chef för samhällskontakter på Fortum till Di.

Några närmare detaljer om projekten, inklusive vilka bolagen är eller var eventuella reaktorer kan komma byggas, är än så länge hemligt.

Samarbetet innebär att de båda energibolagen nu gemensamt börjar arbeta med de svenska SMR-projekt som är redo att gå från konceptstudie till projekteringsfas.

”Det handlar i nuläget om åtta projekt och över ett dussin reaktorer. Och om allt går som vi hoppas kan det vara möjligt att ha en första SMR i drift i Sverige under tidigt 2030-tal”, säger Christian Sjölander.

Samtidigt som de båda bolagen säger sig vara optimistiska om möjligheterna att bygga en lång rad nya småskaliga reaktorer så återstår en hel del hinder och utmaningar.

”Regeringen måste exempelvis genomföra de lagändringar och reformer som utlovats. Det handlar bland annat att göra det lagligt att bygga reaktorer på andra ställen än vid dagens kärnkraftverk. Även snabb tillståndsgivning och licensiering blir avgörande för framdriften av projekten”, säger Anton Steen.

För Fortums del är ambitionen att senast inom två år ha tillräckligt med underlag för att kunna fatta investeringsbeslut om eventuella nya reaktorer. Och då blir även ett bredare politisk stöd för ny kärnkraft av central betydelse, enligt Fortum.

”Den nya regeringens positiva inställning till kärnkraft är mycket bra. Men vi är övertygade om att det måste finnas en bredare politisk överenskommelse”, säger Anton Steen.

”Vi kan inte gå vidare med skarpt investeringsbeslut om vi inte känner trygghet att nästa regering åtminstone accepterar bygget av nya reaktorer.”