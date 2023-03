Fortsatt oro för Alectas USA-bank trots nödlån

Kreditvärderingsinstitutet Moodys nedgraderar sina långsiktiga kreditbetyg för Alecta-ägda nischbanken First Republic Bank.

Detta trots den amerikanska statens löften om nödlån.

Moody anser att den höga kostnaden för lånen, i kombination med den höga andel fasta räntetillgångar, sannolikt kommer att ha stor negativ inverkan på nischbankens lönsamhet de kommande kvartalen.

Dessutom anser Moodys att vägen mot långsiktig lönsamhet fortsatt är osäker.

Vidare pekar Moodys på att 68 procent av First Republic Banks insättningar var oförsäkrade under sista kvartalet 2022, vilket lett till stor skada för banken i det nuvarande osäkra läget.

Det amerikanska banksystemet har skakats av osäkerhet sedan centralbankens hastiga räntehöjningar fått effekt.

Så sent som i torsdags stod det klart att elva storbanker gemensamt satt in 30 miljarder dollar under åtminstone 120 dagar. Draget var ett försök att rädda den krisande banken, som lider under det högre ränteläget.

Förhoppningen var att de 30 miljarderna skulle kunna köpa banken nog med tid för att hitta en långsiktig lösning, till exempel en försäljning.

Problemen har också färgat av sig på svenska aktörer. Främst pensionsjätten Alecta som gått in som storägare i flera av de krisande nischbankerna.