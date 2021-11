Fortsatt inställda avgångar för SJ efter personalbrist

På fredag har två veckor gått sedan SJ meddelade att ”enstaka avgångar” kommer att behöva ställas in den närmaste tiden på grund av personalbrist till följd av ett nytt planeringssystem för schemaläggningen.

Förra fredagen ställdes ett 100-tal avgångar in. Problematiken har fortsatt under helgen och pågår än i dag. Runt 30 tåg ställdes in på tisdagen och ett liknande antal är beräknade per dygn veckan ut.

Den första prognosen var att trafiken skulle rulla som vanligt från och med fredag. Men så blir det inte, uppger SJ för TT på tisdagen.

”Vi kommer fortsatt behöva ställa in avgångar efter fredag, men vi har de värsta nivåerna bakom oss”, säger presstalespersonen Anton Almqvist-Källén.

Samtidigt framhåller han att de flesta missade avgångarna har kunnat och fortsättningsvis kommer att kunna ersättas med bussar.

I de värst drabbade områdena Mälardalen och Bergslagen har de regionala tågbolagen fått ta stryk.

”Vi är de första att erkänna att vi inte levererar som vi ska. Vi har dagliga avstämningar med de drabbade bolagen”, säger Almqvist-Källén.