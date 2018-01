Fortsatt högt utbud på bomarknaden

I riket som helhet har utbudet av befintliga lägenheter varit 75 procent högre under perioden, mot samma period 2017, och uppgått till nära 18.000 enheter. Nyproduktionsutbudet är samtidigt 77 procent högre och drygt 18.000 enheter.

Utbudet har förväntats vara högt under inledningen av 2018. Inkluderat i utbudsstatistiken till och med 21 januari finns lägenheter med visning under kommande helg.

Ett högt utbud har pekats ut som en faktor bakom dämpningen på bostadsmarknaden under hösten 2017. Om trenden håller i sig även efter årsskiftet har det setts som en risk för prisutvecklingen under 2018. Enligt vissa mäklarkommentarer har dock efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad tagit viss fart under januari, jämfört med det tröga läget i höstas.