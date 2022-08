Fortsatt fall på bostadsmarknaden i juli – Stockholm ned mest

Bostadsrättspriserna sjönk med 4 procent samtidigt som villapriserna backade med 1 procent i genomsnitt under juli, visar färsk statistik från Svensk Mäklarstatistik.

”Att bostadspriserna fortsätter att falla kommer inte som någon överraskning, det är precis vad vi har förutspått och kommer som en följd av stramare marginaler för hushållen men också negativa marknadsförväntningar. Det finns så klart många osäkerhetsfaktorer men jag tycker mycket pekar mot att vi kommer ha det här klimatet ett tag till”, säger Fredrik Kullman, vd på Burfors Sverige.

Störst nedgång var det återigen i Storstockholm som noterade ett prisfall på 5 procent, följt av centrala Stockholm som backade 4 procent. I Storgöteborg noterades ett något mjukare fall på 2 procent och 1 procent för centrala Göteborg. I Malmö var siffrorna minus 1 procent för Stormalmö och minus 3 procent för centrala Malmö.

”Juli är en extremt säsongsbetonad månad då det görs färre affärer, så jag vill inte dra alltför stora växlar på siffrorna. Viktigare blir då att se hur augusti faller ut, inte minst med det tanke på det stora utbudet. Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt?,” säger Fredrik Kullman.

På villamarknaden sjönk priserna med 2 procent i storstadsområdena, vilket kan jämföras med ett fall på 1 procent för hela landet.

”Höstens och vinterns elpriser har möjlighet att utvecklas till en riktig rysare. Får vi den prischock som många experter hävdar kommer det slå hårt mot villamarknaden som hittills klarat sig betydligt bättre än bostadsrätterna,” säger Fredrik Kullman.

Antalet sålda objekt är fortsatt lägre än 2021. Under de senaste tre månaderna såldes drygt 26.000 bostadsrätter, vilket är en minskning på 19 procent jämfört med samma period under 2021. Försäljningen av villor har minskat med drygt 10 procent jämfört med samma period under fjolåret. Även här ligger både Stockholm och Göteborg över snittet – med en minskning på 21 procent jämfört med föregående år. Men Anderas Moritz, vd på Skandiamäklarna, påpekar att man inte får glömma att förra årets försäljningsnivåer var höga.

”Det vi ser nu är att marknaden återgår till mer normala nivåer när det kommer till omsättningshastighet och antal försäljningar. Det är också viktigt att komma ihåg att de allra flesta som köper en bostad gör det för att faktiskt bo där under en längre tid”, säger han.

Han tillägger också att de börjar se tendenser till att köpare och säljare i allt större utsträckning möts på en lägre nivå i allt.

”Säljare har helt enkelt börjat acceptera att priserna är något lägre nu än vid toppen.”