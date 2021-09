Fortsatt boprisrally i glödheta kommunerna

Trots avmattningen på bostadsmarknaden är priserna rekordhöga på många orter. Snittpriserna för bostadsrätter ligger över eller runt 100.000 kronor per kvadratmeter i flera Stockholmsregioner.

Pandemin har bidragit till att hissa upp villapriserna med 16 procent på under 12 månader till ett snittpris på närmare 3,8 Mkr. I storstadsnära kommuner som Danderyd och Lidingö kostar ett genomsnittligt småhus närmare 14 Mkr.

Villafebern grasserar över landet med snittpriser runt 7 Mkr i Lomma och Vellinge. Det här är glödheta kommuner där priserna rusat med 20 procent eller mer enligt Svensk Mäklarstatistik.

Har vi nått toppen nu?

”Jag tror absolut att vi närmat oss vägs ände. De prisuppgångar vi sett under pandemiperioden är ju i första hand drivna av ökade preferenser för boende i förhållande till annan konsumtion och kan inte förklaras av sjunkande räntor eller stigande inkomster”, säger Robert Boije, chefsekonom på bolånebanken SBAB.

De höga huspriserna i storstadsområden och på högskoleorter står i skarp kontrast till län som Västernorrland, Norrbotten och Kalmar där snittpriserna ligger runt 2 Mkr.

Tror du att skillnaderna mellan mindre orter och inflyttningsorter som storstäderna består?

”Om man tittar regionalt bör man över tid förvänta sig en relativt sett starkare prisutveckling i mer urbana områden med god ekonomisk tillväxt jämfört med andra regioner”, säger Robert Boije.

När det gäller bostadsrätter så sticker Stockholmsregionen ut med de högsta priserna per kvadratmeter. I Stockholms centrala stadsdelar kostar en genomsnittlig lägenhet över 100.000 kronor per kvadratmeter medan Stor-Stockholm har ett snitt på närmare 64.000 kronor per kvadratmeter.

På topplistan placerar sig även stadsdelar i Göteborg med priser på samma nivå.

De billigaste bostadsrätterna finns i Västernorrland och Gävleborg, där priserna ligger runt 15.000 respektive 21.000 kronor per kvadratmeter.

Veckans besked om att restriktionerna kring pandemin släpps om tre veckor kommer även att få effekter på bostadsmarknaden.

”Det kommer inge hopp om framtiden för såväl samhälle som ekonomi vilket med största sannolikhet också spiller över på en redan stark bostadsmarknad”, säger Américo Fernández , privatekonom på SEB.

Han tror att det öppnar för en dragkamp mellan två krafter under hösten.

”Samtidigt innebär beskedet att det blir fritt fram för hushållen att konsumera enligt mer normala förhållanden vilket kan agera som en lätt fot på bromsen för den hittills starka boprisutvecklingen.