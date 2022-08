Första skeppslasten med ukrainskt spannmål redo utanför Istanbul

Det luktar rent i industrilokalen i de södra delarna av tätorten i Vilhelmina. Inte så konstigt då Magnus Idenfors står och rör om i en tank med flera hundra liter färsk såpa. Trots en omsättning på sju miljoner och ny lokal sker produktionen fortfarande tämligen småskaligt.

Men jämfört med hur det började är Västerbottenssåpa av i dag rena storindustrin. För inte så länge sedan, före industraliseringen och moderna kommunikationer gjorde sitt intåg, var det självhushållning som gällde i inlandets byar och gårdar.

”Det kom en båt på sommaren på Malgomaj (en stor sjö i Vilhelmina kommun) och då kunde man hämta det man beställt. Det var allt. Resten fick man ordna själv”, säger Sara Idenfors.

Det gällde även såpa. Sara Idenfors morfars mor var berömd i trakten för sin såpa. Som råvara använde hon fårfett, som det inte gick att göra korv av.

”Som barn fick vi alltid höra att så bra såpa har aldrig funnits”, berättar Sara Idenfors.

De där historierna kom väl till pass många år senare när familjen drev Hotell Vilhelmina. Sara Idenfors reagerade på hur mycket matolja som bara användes en gång. Hon ringde sin morfar, som fortfarande hade kvar det gamla såpareceptet.

”Han fick justera och greja, vi höll på en sommar för att få det att funka med rapsoljan. Sedan kom han med rollatorn några gånger i veckan och han och jag kokade såpa i källaren. Vi städade hela anläggningen med såpan i sex års tid”, berättar Sara Idenfors.

Efter att ha sålt hotellrörelsen bestämde hon och maken Magnus sig, efter en del funderande, på att fortsätta tillverka såpa.

Magnus Idenfors byggde den första fabriken i anslutning till familjens hus i en by utanför Vilhelmina. De hämtade rapsolja från hotellet som de tidigare drivit och använde som råvara till såpan. Efterhand gjorde de upp med fler restauranger i hela länet, från Kittelfjäll till Umeå. I dag hämtar de olja från ett 10-tal restauranger.

”Den cirkulära tanken, att inte kasta bort något, är själva grunden för vår affärsidé”, säger Sara Idenfors.

Från första början skedde all marknadsföring via sociala medier och försäljningen skötte företaget från Vilhelmina, via den egna nätbutiken.

”Att inte fler gör så fattar jag inte. För första gången i historien är det ingen nackdel att vara i Vilhelmina”, säger Sara Idenfors.

Ganska snart började kunderna hitta till såpatillverkaren från inlandet. Ryktet spred sig, i villaområden och i olika nätforum för heminredning och byggnadsvård.

”Det är tre sorters människor som tycker det här är bra: först de som kommer ihåg hur såpa var förr i världen. Sedan har vi dem som är noga med kemikalier, som har tänkt ett steg till och fattar det cirkulära. Det som har tagit längst tid att bygga är de som känner att fan, det här funkar ju skitbra”, säger Sara Idenfors.

”Vi kan alla gånger dubblera. Och räcker inte det är det bara att slå ut väggarna”, säger Magnus Idenfors. Foto: Jesper Frisk

Vad är då fördelen jämfört med vanlig såpa?

”Framför allt att det är såpa. Talloljebaserade såpor är annars det vanliga. Det ger inget större överskott av fett, den blir lite vass. Jag vill ha den där vaxade, mjuka fina skurgolvskänslan”, säger Sara Idenfors.

Utan marknadsföringsbudget och med sin bas i Vilhelmina har paret Idenfors byggt upp ett bolag som omsätter nära sju miljoner kronor. Sara Idenfors råd är att ta sig den tid som behövs för att jobba med sociala medier.

Det är inget som går att sköta med vänster hand.

”Se det som en marknadsföringskanal som är viktig för verksamheten, inte något som ungarna kan göra efter skolan. Att bara skriva köp den här för 9,90 kronor, det funkar jättedåligt. Man måste tänka till lite grann och ha en strategi”, säger Sara Idenfors.

Hon har försökt jobba med innehållet, så att det finns mer substans i de olika kanalerna än bara prisinformation.

”Vi har försökt att visa fördelarna med produkten, hur man använder den och visa hur det blir före och efter. Vi försöker förklara att det finns fördelar med att städa kemikaliklokt och miljövänligt”, säger Sara Idenfors.

Företagare som vill jobba aktivt med att nå ut på Instagram eller Facebook får dock räkna med att det tar tid att producera ett bra inlägg.

”Ska man göra det på riktigt med lite mer seriösa bilder får man räkna med att det kanske tar en dag. Eller två”, säger Sara Idenfors.

Västerbottenssåpa omsätter drygt sju miljoner kronor och satsar nu framåt med hjälp av en extern e-handelsexpert, samt utökad kapacitet. Foto: Jesper Frisk

Nu är det dock slut med att sköta försäljning och marknadsföring själva. För att ta ytterligare ett steg behövs en partner. Sedan försommaren har Porobic Group, med e-handelsprofilen Fedja Porobic i spetsen, gått in som delägare i bolaget.

”Vi har inte kapaciteten att öka själva. Vi behöver mer kunskap och mer marknadsföring. Det är för mycket för två personer om det ska bli något mer. Ska det utvecklas behöver vi göra något”, säger Sara Idenfors.

I den nya fabriken finns det kapacitet att öka produktionen.

”Vi kan alla gånger dubblera. Och räcker inte det är det bara att slå ut väggarna”, säger Magnus Idenfors.

Viktigaste valfrågan för ditt företag? ”Det är alla företagarfrågor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Desto lättare det blir att bilda och driva småföretag ju bättre kommer det att gå för Sverige”, säger Sara Idenfors.