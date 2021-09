Första premiären sedan pandemin – och med ny konstnärlig ledare

Mitt under brinnande pandemi tillträdde Tobias Theorell som ny konstnärlig chef på Folkoperan. När dörrarna nu öppnar igen är det med en modern tolkning av Verdis storopera ”Don Carlos” med många paralleller till samtiden. ”Det finns väldigt mycket förbjudna känslor i tematiken”, säger Tobias Theorell .

Folkoperan öppnar igen efter att ha varit stängd under pandemin. Den politiska thrillern Don Carlos inleder och det blir den första produktionen under den nya konstnärlige ledaren Tobias Theorell.

När Di är på besök på Folkoperan befinner man sig i det intensiva slutskedet av förberedelserna inför premiären av den politiska thrillern ”Don Carlos”.

Det är inte vilken premiär som helst: förutom att vara den första efter 1,5 år av utebliven verksamhet, under vilken Folkoperan har renoverats, är det också den första premiären med Tobias Theorell som konstnärlig ledare. Han tillträdde i augusti förra året – knappast det mest fördelaktiga tillfället att ta sig an en ny roll inom scenkonsten, som varit i princip utraderad under pandemin.

”Det är en uppsluppen glädje över att få jobba igen. Bara att få repetera – plötsligt blir kärleken till den här konstformen så otroligt tydlig i arbetet”, säger Tobias Theorell när han ska beskriva stämningen i huset.

Trots glädjen över att verksamheten dragit igång är det inte utan en viss anspänning. Ett normalt år släpper Folkoperan redan under våren biljetterna till höstens repertoar. Nu fick det lov att bli bara ett bara veckor innan premiären. Förutom de praktiska utmaningarna är det även många som vittnar om att pandemin gjort någonting med självkänslan inom kultursektorn. Så även Tobias Theorell.

”Man kan verkligen säga att det har varit katastrof. Mycket kommer vara förändrat på andra sidan, till exempel är det många som har bytt bransch för att det inte har funnits några jobb. Sångarna vi har med i den här produktionen har inte sjungit för publik på 1,5 år. Det är klart att det blir en lite längre startsträcka.”

Hur orolig har du varit under den här perioden?

”Det har mest varit väldigt deprimerande. Scenkonst är inget utan publik. Det är som en kortdistanslöpare som inte får springa – till slut tappar man både självförtroende och form.”

Även om Tobias Theorell anser att pandemin blottat en nedslående syn på vad kulturen är värd – i alla fall från politiskt håll – tror han att det hos publiken finns ett uppdämt behov av kulturupplevelser. Att Verdis ”Don Carlos”, associerad med stora körscener och pampig orkester, nu tar plats på Folkoperan gissar Tobias Theorell förvånar många inbitna operafans. Han betonar dock att ”Don Carlos” är ett kammarspel och att det därför är som gjort för Folkoperans intima scen.

”Det är unikt hur vi kan tolka 'Don Carlos'. Vi jobbar med en starkare direkthet i kommunikationen från scenen och sätter fokus på spännande och nyanserade rollporträtt på ett sätt som påminner om modern dramatik. Det blir mer intensivt,” säger Tobias Theorell.

Foto: Jesper Frisk

Han liknar 1500-talshistorien ”Don Carlos” vid ”Succession”, då handlingen liksom i HBO:s succéserie skildrar ett maktspel där en ung generation vill förändra ett förlegat system. I centrum står kung Filip, hans son Don Carlos, den unga hustrun Elisabeth och hennes hovdam Eboli. När frihetskampen tar sig in i den privata sfären utmanas deras inbördes relationer. Det är på många sätt ett tidlöst tema som Tobias Theorell tror kan appellera till flera generationer och där parallellerna till vår moderna tid är många. Han är dock inte intresserad av att skriva någon på näsan.

”Det är så kul, typ: ‘nu ska du tänka att det här är Trump’. Men det är klart man kan dra paralleller till i dag, till exempel den unga miljörörelsen. Mina egna barn är i tonåren och jag ser själv den här konflikten med en ny generation som frågar: vad har ni ställt till med? Det finns väldigt mycket förbjudna känslor i tematiken: avundsjukan mot barnen, men också hur de strukturer vi har i ett samhälle kan infektera våra privata relationer.”

Folkoperan är känt för att vara operahus som inte räds för att bryta mot konventionerna. Det visar sig även i den här uppsättningen. I ambitionen att skapa en egen, intim version av ”Don Carlos” har man strukit den berömda autodaféscenen. Kören är borta och scenen har fått ett annat, överraskande innehåll.

”Med de här kända operaverken har det under åren skapats en form som man alltid följer. Att gå tillbaka till originalet är ofta en spännande väg till att förnya något. I vår uppsättning kommer musiken låta annorlunda – och antagligen mer såsom när Verdi skrev den,” säger Tobias Theorell.

Att traditionsbrott riskerar att provocera är han beredd på.

”Det är alltid folk som blir provocerade när man håller på med opera, där det finns så mycket förutfattade meningar. Men provokationen i sig är inte så intressant tycker jag, det finns inget självändamål med det. Det är viktigare att folk blir tvungna att tänka efter och att det kommunicerar med en samtid”, säger han och tillägger:

”När jag tog det här jobbet tänkte jag i alla fall inte: ‘nu ska jag till Folkoperan och provocera’. Däremot: nu ska jag till Folkoperan och komma nära.”

Tobias Theorell Ålder: 52 år. Bor: Stockholm. Familj: Fru och två barn. Bakgrund: Skådespelare och regissör. Arbetade under många år som skådespelare på Unga Klara. Regisserat teater, opera och musikal. Har varit husregissör på Dramaten och Stadsteatern, satt upp opera i Sverige och utlandet. Aktuell med: ”Don Carlos” på Folkoperan. Ny konstnärlig chef på Folkoperan.