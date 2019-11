Först för andra året i rad – Skånes Gasellvinnare växer i Tyskland

”Våra konkurrenter sa att de behövde ett år på sig för att lösa vissa krav från Tyskland. Vi kunde lösa det på två månader”, säger Henrik Hallgren och konstaterar att hans bolag har medvind just nu. Veckan innan Gasellpriset fick Parkster utmärkelsen som ”newcomer of the year” av svensk-tyska handelskammaren i Berlin. Samma vecka fick Henrik Hallgren ta emot priset som ’EY Entrepreneur of the year” i Skåne.