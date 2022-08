Forskare: Risk för ökad fattigdom i Sverige i höst

Gymnastikmattor, tapeter, resväskor och dataprogram. Det är varor som stigit allra mest i pris det senaste året, visar nya siffror från Pricerunner. Även gräsklippare har skenat i pris, där en och samma modell under sommaren blivit flera tusenlappar dyrare.

Inflationen ligger inte bara bakom dyrare tomater och smörpaket. När jämförelsesajten på Di:s begäran Pricerunner gör en genomgång av vilka kategorier som ökat mest i pris den senaste tiden ligger bygg- och trädgårdsrelaterade varor som golv och gräsklippare högt på listan.

”Man kan se ett par olika deltrender. Om man tittar på hem och bygg, allt från golv, inomhusklimat, pellets, varmvattenberedare och tapeter, så rimmar det med vad vi hör på stan. Hur mycket dyrare det blivit att bygga sin veranda till exempel”, säger Mikael Lindahl, vd för Pricerunner.

Leveransproblem från Kina och halvledarbrist, där Taiwan är den dominerande producenten, ligger bakom utbudsminskningen och prisökningen hos flertalet av produkterna på Pricerunners lista. Men här finns också varor vars brist och prisökning är en direkt effekt av rörelsemönster och vanor vi skaffat under pandemin. Resväskan har till exempel gått upp 25 procent i pris på ett år.

”Vi har ett rekordlågt utbud på resväskor, vilket rimligen beror på resandets tvärnit under pandemin, man kunde i princip stänga fabrikerna och nu när det öppnat igen så är transporter en trång sektor. Så det handlar om att utbudet inte finns”.

Di har rapporterat om Husqvarnas problem med komponentbrist, som gjort det svårt att leverera trädgårdsmaskiner – framför allt robotgräsklippare.

I Pricerunners genomgång syns tydligt hur det minskade utbudet också har fått priser på gräsklippare att skjuta i höjden. Tillsammans med filmer, spelkonsoler, torktumlare, spisar och varmvattenberedare tillhör gräsklipparna den typen av produkt som återförsäljarna har allra minst av i sina lager just nu.

Gräsklipparna har ökat omkring 20 procent i pris det senaste året, visar genomgången. Exempel på gräsklippare som ökat mest är Bosch batteridrivna modell Rotak 43 Li, som i snitt gått upp 3.500 kronor bara de senaste tre senaste månaderna – och närmare 5.000 kronor på ett år. Sex gräsklippare från Husqvarna finns också med på topp tio-listan över de som ökat mest i pris.

”Här ser vi flera olika orsaker som samspelar och bildar en perfekt storm. Vi har covid-effekten där efterfrågan har ökat i takt med ökat intresse för hem och trädgård. Och sedan har vi transportproblem och halvledarbrist som drabbat utbudet. Jag har själv en Husqvarna-robotgräsklippare som är inne på reparation sedan maj, och de väntar på en del som de inte vet om den kommer i år”, säger Mikael Lindahl.

Tittar man i andra änden, på varorna som minskat mest i pris, märks också här en tydlig covid-effekt. Utemöbler har gått ner närmare 30 procent det senaste året. Under de senaste månaderna finns också kaffekvarnar och inredningsdetaljer bland de prylar som fallit mest i pris.

”När e-handeln boomade under 2020 och 2021 var det enda som begränsade försäljningen lagerstatusen. Det gjorde att e-handlarna fyllde på lagren för att möta den stora efterfrågan. Kunde man få tag i tusen House Doctor-vaser så såldes de slut på några dagar. Många gick in i 2022 med betydligt större varulager än man haft tidigare. Men när efterfrågan dök under våren och hemmaarbete byttes ut mot mer tid på kontor, resa och restaurang, då satt handlarna med för stora lager. Priserna har gått ned på utemöbler, kaffekvarnar och inredningsdetaljer eftersom e-handlarna varit tvungna att sälja ut det”, säger Mikael Lindahl.