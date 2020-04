Försäljningen av bostadsrätter rasar – priserna ligger stilla

Totalt sett ligger bostadspriserna i stort sett still under mars, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det är i antalet försäljningar som det nya coronaviruset sätter spår – och effekten blir påtaglig först under de två sista veckorna i mars. Då såldes 15 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019.

Den totala nedgången i antalet sålda bostäder i mars stannade på 1 procent, eftersom månaden inleddes med en högre försäljningsvolym än vanligt.

”Det fortsatte öka även under de första två veckorna i mars. Corona började dominera nyhetsflödet någon vecka in på mars, och det är därför det inte syns så mycket mer än på antalet sålda bostäder såhär långt”, säger Per-Arne Sandegren.

Även jämfört med förra året vid den här tiden märks en skillnad i utvecklingen. Då fortsatte priserna uppåt, nu har det mattats av, berättar Per-Arne Sandegren. Han konstaterar att det är svårt att sia om framtiden, men att bostadsmarknaden tenderar att följa konjunkturen.