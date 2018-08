Förluster för småbolag efter intensiv rapportvecka

Nasdaq First North 25 har sjunkit 2,5 procent hittills under veckan medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade backat 0,5 procent fram till torsdagens stängning. Stockholmsbörsen som helhet har däremot ökat 0,9 procent under veckan enligt SIX Return index.

Bland de 25 största bolagen på First North sticker cleantechbolaget Climeon ut med en uppgång på 13,4 procent hittills i veckan. Nettoomsättningen växte från 0,1 till 12,2 miljoner kronor medan orderingången ökade från 13,2 till hela 322 miljoner kronor.

Global Gaming har i veckan ingått ett flerårsavtal med Kambi som ska leverera sin premiumsportbokstjänst till marknader där Global Gaming har licenser. SvD Börsplus har rekommenderat köp av Global Gaming. Aktien har i veckan stigit 5,3 procent medan Kambi har klättrat 3,4 procent.

Bimobject som är verksamt inom digitala lösningar för byggindustrin har rekylerat ned 21 procent efter föregående veckas rejäla uppgång. Det har även gått svagt för spelutvecklaren Stillfront som har tappat 12 procent efter att ha redovisat lägre vinst.

Framtiden för så kallad Augmented Reality-teknik, förstärkt verklighet, var i fokus vid ett seminarium anordnat av Aktiespararna i måndags. Utöver branschspaning och paneldebatt hölls även presentationer av tre listade svenska AR-orienterade företag: Bublar, Crunchfish och Xmreality.

Bolagen målade överlag upp en ljus bild av AR-framtiden, samtidigt som utvecklingen hittills har varit långsammare än vad som hade förväntats.

Spelutvecklingsbolaget Bublars storägare Need Invest har köpt drygt 260.000 aktier i bolaget vars aktie har stigit 56 procent hittills under veckan på NGM Nordic MTF.

Bland bolagen på Spotlight Stock Market har bioteknikbolaget WNT Research genomfört stora förändringar kring hur bolaget ska gå vidare med studierna för läkemedelskandidaten Foxy-5, ett cancerpreparat, sade vd Peter Morsing i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt. Aktien har stigit 21 procent hittills i veckan.