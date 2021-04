Förlängd lockdown väntar Indiens huvudstad

Indiens huvudstad New Delhi gick under helgen in i en två dagar lång nedstängning. Det utökas nu med en vecka, meddelar delstaten.

”Om vi inte inför en nedstängning nu så har vi en större katastrof framför oss. Från och med i kväll kommer det att vara en nedstängning fram till nästa måndag”, säger delstaten Delhis högste ansvarige minister Arvind Kejriwal.

Huvudstaden är hårt drabbat av virusets framfart med rop om att sjukhusplatser såväl som mediciner börjar ta slut.

”Vi kommer att använda den här veckan till att förbättra vår sjukvård”, säger Kejriwal och tillägger att vården ”nått sin gräns”.

Under helgen varnade Arvind Kejriwal för att smittan just nu ökar kraftigt och att man endast hade 100 lediga sjukhussängar.

Beskedet från landets hälsodepartement är att fler sängar ska frigöras för just covidpatienter. Sjukhus som vanligtvis är reserverade för departementsanställda eller personal inom offentlig sektor ska göras om till covidavdelningar, uppger regeringen.

Landet har de senaste dagarna registrerat över 200.000 covidfall per dag. På måndagen registrerades 273.810, ett nytt dystert rekord.

Premiärminister Narendra Modi och hans regering har kritiserats för hanteringen av virusets andra smittovåg då tusentals personer besökt religiösa högtider och festivaler. Även politiska valmöten har arrangerats – och fler möten väntar.

Med anledning av den omfattande smittspridningen har Hongkong meddelat att man stoppar flyg från Indien men även Pakistan och Filippinerna från 20 april och två veckor framåt på grund av importerade smittofall. Det var även tänkt att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson skulle besöka Indien nästa vecka, men den resan har ställts med anledning av coronasituationen i landet.

Indien har administrerat nära 124 miljoner doser vaccin, flest efter USA och Kina. Men med en befolkning på omkring 1,3 miljarder människor har landet en bit kvar innan vaccinet nått alla.