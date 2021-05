Författaren varnar för fotbollens kommersialisering: ”Enorm olycka”

”En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle” (Mondial) ges ut lagom till det stundande EM-slutspelet. Men boken var redan skriven när planerna på en superliga med tolv av Europas största klubbar presenterades i mitten av april – och sköts i sank av klubbarnas supportrar bara några dagar senare.

”Jag ser den protesten som närmast en bekräftelse på några av de teser jag för fram i min bok, nämligen att den breda fotbollspubliken reagerar mot försök att förvandla sporten till en ren evenemangskultur”, säger Niklas Rådström.

”I grunden använder jag i min bok fotbollen som en metafor för att se på samhället och hur vi organiserar vårt gemensamma ansvar för det samhälle vi lever i.”

När intellektuella personer skriver böcker om eller debatterar någon sport så är det oftast fotboll det handlar om. Att spelet ibland kallas ”det gröna fältets schack” antyder en viss intellektuell nivå, högre än snedträffar och felpassningar. Det sägs dessutom ha varit en professor som myntade den sentens som i original löd ”det fria fältets schack”.

”Det finns någonting hos fotbollen som gör den helt unik som sport. Man möter så många människor som har starka åsikter om just fotboll och vad den betyder. Inte minst i någon slags överförd symbolisk bemärkelse, som man kan säga att jag försöker fundera kring i min bok”, säger Niklas Rådström.

”Varje match är som ett uppbyggt samhälle som ska fungera under 2 x 45 minuter på ett sätt som är rimligt för alla inblandade och med ett slutresultat som alla kan acceptera. På så sätt liknar det det demokratiska samhället.”

”Väldigt många andra sporter liknar mer en sorts strid, en envig mellan två parter. Fotbollen har självklart det också, för det handlar ju om att göra mål och vinna över det andra laget, men samtidigt är det viktigt hur den är förankrad i småklubbar och bland ungar som börjar spela med varandra på någon bakgård eller på något gärde. Fotbollen speglar en stor del av vårt samhälle, även i en global bemärkelse.”

Niklas Rådströms lag är Hammarby, som sedan Söderstadion övergav och revs spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arena i Stockholm. Ett tydligt exempel på kommersialiseringen av idrotten.

”Det finns till och med exempel på internationella lag som fått namn efter företag, som österrikiska Red Bull. Det är att föra fotbollen bort från dess folkliga förankring.”

”Det, och initiativ som Superligan, tror jag i längden vore en enorm olycka, för hur högt betalda fotbollsspelare än är, så är fotboll en folklig kulturyttring. Det finns en deltagarkultur, att man följer lagen som om det vore den närmaste familjen.”

Vad är det enskilt viktigaste för att värna fotbollen, så att klubben inte blir som vilket företag som helst som kan köpas och säljas på en marknad?

”Jag tycker den här 51-procentsregeln som vi har i Sverige är viktig, så att det finns både en geografisk och social förankring kring lagen. I Tyskland finns något liknande och det har höjts röster i Storbritannien för detta.”

Regeln innebär att idrottsföreningens medlemmar ska ha minst 51 procent av rösterna, så att ingen enskild ägare ska kunna erövra röstmajoriteten. Spotifys grundare Daniel Ek försöker för närvarande köpa den brittiska Premier Leagueklubben Arsenal från dess amerikanska ägare. Att på samma sätt helt ta över en allsvensk klubb skulle inte gå.

Samhället styrs av lagar, fotbollen av regler. Domaren dömer, men genom införandet av videodomarsystemet Var (Video Assistant Referee) har ny teknik kommit att överta en del av rättsskipningen.

”Det är något jag diskuterat med flera fotbollsintresserade kompisar, varav en del är väldigt fientliga mot det och andra tycker att det är bra”, säger Niklas Rådström.

”Själv har jag inte en entydig åsikt om Var. Jag var först väldigt tveksam, bland annat eftersom Var är ett steg bort från den tidsuppfattning som fotbollen har, att det inte är effektiv speltid, matchen pågår hela tiden, även under avblåsningar. Sedan såg jag en tv-serie, en dokumentär om fotbollsdomare (”Man in the middle”, Viaplay, Di:s anm.). Den är som en enda lång reklamfilm för Var, men jag tycker den är ganska övertygande emellanåt ändå.”

”Var är helt rimligt i situationer när saker och ting ställs på sin spets, när det är direkta mål- eller straffsituationer, men inte i varenda offsidesituation.”

Om Var leder spelet mot en större exakthet och minimerar den mänskliga faktorn vid domslut så finns det också en aspekt som heter rent spel, vilket också är rubriken på ett kapitel i boken. Niklas Rådström skriver: ”Grundläggande för demokratin är respekten för motståndaren” och exemplifierar med hur ett lag skickar bollen över sidlinjen för att stoppa spelet när någon är skadad.

I sådana lägen är det kutym att det lag som till följd av det får inkast genast kastar tillbaka bollen till det andra laget, för att inte skaffa sig fördel av situationen. Denna hederskodex bröt Niklas Rådströms lag, Hammarby, mot i en match mot Häcken i allsvenskan 2017. När spelet sattes igång genom inkast behöll Hammarby bollen inom det egna laget, gick till anfall och gjorde mål. En våldsam kalabalik följde när Häckenspelarna protesterade.

”Jag minns den situationen mycket väl, jag såg matchen på tv, och reagerade starkt mot det. Jag tyckte inte alls om det. Just det här att skicka bollen över sidlinjen när någon är skadad är en ädel och gentlemannamässig handling”, säger Niklas Rådström.

”Det finns de som menar att man ska frångå det där, att det är domaren som ska bestämma och blåsa av om det är någon som är skadad för att spelet inte ska förstöras av filmningar och sådana saker.”

Att Niklas Rådström håller på Hammarby har att göra med hans ursprung.

”Jag är uppvuxen på Söder och gick på det som då hette Skanstulls gymnasium och som låg granne med Kanalplan, alltså Hammarby IP. Dessutom hade jag någon gång Hammarbys målvakt Ronnie Hellström som vikarierande gymnastiklärare.”

”Vilket lag man håller på är ofta väldigt beständigt. Man är beredd att omförhandla mycket här i livet, men det är få som är beredda är omförhandla vilket lag man håller på.”