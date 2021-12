Företagen gav mindre i pandemin: ”Det är en kluvenhet”

Bidragen till välgörenhetsorganisationer har ökat under pandemin tack vare ett större engagemang från privatpersoner. Samtidigt möter organisationerna nya utmaningar när givarnas beteende förändras.

Givandet i Sverige ökade med 2,1 procent under 2020 tack vare ett ökat engagemang från privatpersoner, enligt Giva Sverige. Men bidragen från näringslivet minskade.

”Det beror på att många företag drabbades hårt i inledningsfasen av pandemin. Många drabbades också under lång tid”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Enligt prognosen för 2021 ser näringslivets givande ut att fortsatt ligga på en lägre nivå än före pandemin samtidigt som det privata givandet ökar. Men det har också varit en stor skillnad mellan olika organisationer.

”Vi ser också att det är en kluvenhet där det är svårare att engagera för ändamål som inte känns lika akuta men som ändå är viktiga över tid, till exempel klimat- och miljöfrågor.”

Det sker också en förändring där många givare i allt större utsträckning väljer att bidra till olika organisationer vid enskilda tillfällen i stället för att bli månadsgivare.

”Det ställer andra krav på organisationerna. Man måste också jobba mycket mer med att berätta om vad man gör och engagera de flyktiga till att bli mer långsiktiga.”

Unicef såg ett ökat givande under både 2020 och 2021. Framför allt engagerade sig både privatperson och företag för deras arbete kring det globala vaccinsamarbetet Covax.

”Coivd-pandemin är i allas intresse då det slår ganska hårt”, säger Helene Brinkenfeldt som är chef för företag och filantropi på Unicef.

Individuell Människohjälp, IM, uppger att de hade utmaningar under inledningen av pandemin eftersom att en stor del av deras rekrytering sker via personliga möten, så kallad face to face-rekrytering.

”Men vår insamling minskade inte, utan den låg konstant”, säger Malin Ekelund som är chef för insamling och engagemang på IM.

Även Röda Korset uppger att deras insamling har gått bra under både 2020 och 2021.

”Vi är en kris- och katastroforganisation så vi var på så sätt väldigt relevanta även i Sverige under corona”, säger Per Westberg som är kommunikations- och insamlingschef på Röda Korset.