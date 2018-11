Analytikern: Fordonsfesten över – men jättens aktie har uppsida på 20 procent

"Fordonsindustrin har de senaste åren upplevt en kraftig expansion i Sverige. Det har bland annat lett till en kraftig ökning av exporten. Samtidigt har fordonsindustrin varit en viktig motor för nya jobb, främst i Göteborgsregionen, men också för hela Sverige", säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

"Men nu ser vi tydliga tecken på ett trendbrott både vad gäller sysselsättningen och utsikterna för branschen."

Sveriges största fackförbund Unionen som har över 650.000 medlemmar släppte på onsdagen sin senaste konjunkturprognos. Huvudbudskapet är att det visserligen går fortsatt bra för svensk ekonomi, men att den ekonomiska tillväxten bedöms mattas av betydligt under nästa år. Risken för ett kraftigt minskat bostadsbyggande, vilket Di rapporterat om senaste tiden, pekas ut som främsta skälet.

Men den fackliga jätten pekar alltså även på att tillväxten i fordonsindustrin ser ut att bromsa in. Unionens klubbar i fordonsbranschen uppges signalera ett tydligt skifte i stämningsläget. Tillväxten i orderingången har bromsat in markant och försäljningsutsikterna har skruvats ned. Och för första gången på tre år räknar Unionen med att antalet anställda i fordonsbranschen inte kommer att öka under det närmaste halvåret.

Personbilstillverkaren Volvo Cars tecknar dock en betydligt mer positiv bild.

"Vi räknar med fortsatt stabil tillväxt för Volvo Cars under kommande år. Förra året rapporterade vi ett försäljningsrekord på 571.000 bilar globalt och för 2018 kommer vi att fortsätta växa", säger presschefen Stefan Elfström.

Tack vare framgångarna har Volvo Cars ökat antalet anställda i Sverige från 16.000 2014 till 24.500 i dag.