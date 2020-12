Fördel Europa i scooter-kampen: ”vi förstår affären bättre”

Elscooterföretag i Europa har i år tagit in 687 miljoner dollar, medan motsvarande summa för USA är 371 miljoner dollar. Bland de större injektionerna på senare tid märks tyska Tier, som i förra månaden meddelade att man tagit in 250 miljoner dollar i en finansieringsrunda ledd av japanska Softbank, och svenska Voi som i förra veckan berättade att bolaget tagit in 160 miljoner dollar.

”Amerikanska spelare tog in mycket kapital 2017 och 2018 när branschens hype stod på toppen. /…/ Vi förstår nu affären bättre och vad som är viktigt: att samarbeta med städer och att vinna kontrakt, operationell effektivitet och enhetsekonomi”, säger Vois vd Fredrik Hjelm till CNBC.

De amerikanska bolagen Bird och Lime fick 2018 stor uppmärksamhet då de lockade många investerare och fick höga värderingar. Sedan dess har bland annat coronapandemin hämmat verksamheterna och båda bolagen har tvingats pausa på flera marknader. I maj tog Lime in nytt kapital och bolaget fick då se sin värdering krympa med 79 procent till 510 miljoner dollar. Samtidigt har exempelvis europeiska Tier nyligen värderats till nära 1 miljard dollar och är därmed världens näst högst värderade elscooterföretag efter Bird.

Bedömare ser fördelar för marknaden i Europa, som med sina nät av cykelbanor anses vara bättre anpassad för elscooters och ”mikromobilitet” som sektorn kallas.

”Vi ser att europeiska elskooter-startups går mycket bättre än sina amerikanska motsvarigheter”, säger Asad Hussain, mobilitetsanalytiker för analysföretaget Pitchbook, till tv-kanalen.