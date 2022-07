Footway vände till förlust – försäljningen minskade 27 procent

Footways försäljning sjönk 27 procent till 282 miljoner kronor (388) under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Ebita uppgick till -26,6 miljoner kronor (3,1) och bruttomarginalen var 38,9 procent (39,5).

”E-handelsmarknaden fortsätter att påverkas av globala logistik- och produktionsutmaningar samtidigt som inflationen är hög och konsumtionen sviktar. En perfekt storm helt enkelt. Som konstaterat redan tidigare i år ser vi att utmaningarna i försörjningskedjan kan få negativa effekter under hela 2022”, skriver vd Daniel Mühlbach i delårsrapporten.

Försäljningen under kvartalet påverkades negativt av en minskad efterfrågan inom sportsegmentet. Även fortsatta förseningar av inleveranser och uteblivna leveranser, till följd av produktionsproblem och logistikproblem hos våra leverantörer, har haft betydande påverkan på försäljningen, skriver bolaget.

Footway har lanserat ett antal åtgärder för att anpassa sig till rådande affärsläge. Bland annat har bolaget gjort en effektivisering av marknadsföringen.

”Lanseringen skedde i slutet av perioden och har inte påverkat periodens siffror. Däremot pekar initialt resultat på att marknadsföringskostnader kan minska med 5-10 miljoner kronor per kvartal, dvs cirka 20 procent. Full effekt väntas under årets fjärde kvartal”, skriver Daniel Mühlbach.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -118 miljoner kronor (-19,6) och beror främst på lägre försäljning. Under andra kvartalet har det brygglån om 50 miljoner kronor som Danske Bank tillhandahöll under det första kvartalet amorterats och amortering av förvärvsrelaterade lån har under halvåret skett med 34,4 miljoner kronor (18,8).

Tillgänglig likviditet (inklusive checkräkningskredit) var på balansdagen 10,3 miljoner kronor (30,8)-

”Kommande kvartal är historiskt sett en period med lägre likviditet. I takt med att genomförda kostnadsbesparingar ger resultat och att hösten och vinterns produkter åter börjar sälja förväntas likviditeten förbättras”, står det i rapporten.

Under andra kvartalet har Footway genom nyemission tillförts 126 miljoner kronor.