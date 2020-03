Folkhälsomyndigheten inte orolig – trots ökningen av antalet fall

Norra Italien har klassats som ett riskområde där över 2 000 personer har smittats. Det är också där alla de nio personer i Sverige som konstaterats smittade under dagen rest.

Under måndagen höjde myndigheten risknivåbedömningen för allmän smitta i Sverige från låg till måttlig, men Tegnell menar fortfarande att beredskapen är bra.

På kort tid har antalet virussmittade personer i Sverige nästan fördubblats – från 14 bekräftade fall i helgen till 24 under tisdagen. Skåne har fått sitt första fall, ett nytt fall i Jönköping, fyra i Stockholmsområdet och tre nya fall har bekräftats i Göteborgsområdet.

Region Skåne berättade redan under måndagen att en person som preliminärt testats positivt för det nya coronaviruset. Detta har nu bekräftats i en ny provtagning. Den smittade är en man i 25-årsåldern som varit i norra Italien där han besökt olika städer.

”Han mår efter omständigheterna väl. Han har inte varit sjuk under Italienvistelsen och inte under resan hem utan insjuknade efter att han kom in till Sverige”, säger Eva Melander, smittskyddsläkare, Region Skåne, på en pressträff.

Mannen är inlagd på ett isoleringsrum på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus SUS. Smittspårning pågår, men Eva Melander säger att mannen agerat helt korrekt sedan han insjuknat och till exempel inte åkt kollektivt.

En kvinna i 50-årsåldern i Jönköpings län som varit på resa till norra Italien har satts i hemkarantän. Hon var med på samma resa som den man, även han i 50-årsåldern, som bekräftades vara smittad den 28 februari.

De tre smittade från Göteborgsområdet har också rest tillsammans och bedöms ha en relativt mild sjukdomsbild.

Enligt Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm, konstaterades de fyra fallen i Stockholmsregionen alla på måndagskvällen.