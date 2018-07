M planerar "rivstart" för ny regering

M-ledaren Ulf Kristersson gav kampen mot brottsligheten stort utrymme i sin debut som talare under Almedalsveckan i Visby.

"Den som skjuter på öppen gata ska låsas in länge. Den som lockar ungdomar in i kriminella gäng ska låsas in väldigt länge", sade han.

Kristersson vände sig också mot de våldsbejakande extremistgrupper som hotar och hatar demokratin.

"Vi kommer att jaga er med den fulla kraften i vår demokrati", sade han.

Moderaterna vill med ett nytt förslag förbjuda delaktighet i våldsbejakande organisationer, vilket bland annat skulle göra det straffbart att samla in pengar, dela ut flygblad eller bära plakat och flaggor för nazistiska NMR.

I talet tog Kristersson också upp behovet för en eventuell ny Alliansregering att snabbt komma igång med reformer. Han presenterade sin "rivstart" på en pressträff där de övriga Allianspartierna inte var med.

"Det ska vara tydligt vad M står för och vad vi prioriterar. En röst för oss är en röst för att vi kommer att slåss för de här sakerna", säger han.

Kristersson betonar att det är viktigt att förbereda sig för att regera.

"Det gör vi ensamma som parti och till del också tillsammans med Alliansen", säger han.

Kristersson tänker sig en "rivstart" i höst med bland annat omprioriteringar för 400 miljoner kronor redan i årets budget. Till exempel ska Försvarsmakten få hundra miljoner kronor för att ha råd med att genomföra planerade övningar. Polisen ska få lika mycket för att stärka kampen mot gängkriminalitet i utsatta områden.

Enligt Kristersson är det allra viktigaste nu att komma igång med att knäcka gängkriminaliteten.

M vill redan i höst ge polisen möjlighet att sätta upp övervakningskameror utan att behöva ansöka om tillstånd.