FN-expert fördömer behandlingen av Assange

Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor, skräder inte sina ord i ett pressmeddelande från UNHCR. Melzer skriver att Julian Assange riskerar livstids fängelse och möjligen dödsstraff om han utlämnas till USA, där han riskerar att utsättas för tortyr, att inte få utöva sin yttrandefrihet, och att inte få en rättvis rättegång.

USA har begärt att få Assange utlämnad för misstänkta brott mot spionlagar efter omfattande publiceringar av amerikanska militära och diplomatiska hemliga dokument under 2010. Julian Assange avtjänar just nu ett fängelsestraff på 50 veckor i Storbritannien för att han brutit mot borgen i samband med att han flydde in på Ecuadors ambassad i London 2012 för att undvika att bli utlämnad till Sverige, misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Ett av de misstänkta brotten preskriberades 2015.

Assange beviljades asyl av Ecuador och stannade på ambassaden fram till tidigare i år, då han hämtades av brittisk polis. På måndag ska Assange begäras häktad i sin frånvaro i Uppsala tingsrätt för en misstänkt våldtäkt av en kvinna i Sverige 2010. Åklagare Eva-Marie Persson har sagt att hon ska begära Assange utlämnad till Sverige om häktningen godkänns.