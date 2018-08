Flytande kristaller pressar tyska läkemedelskoncernen

Mercks aktie hade vid 14-tiden på torsdagen backat omkring 3 procent i Frankfurt.

Merck redovisade ett resultat per aktie på 0:57 euro i det andra kvartalet, vilket var 6 eurocents lägre än vad den genomsnittliga prognosen låg på i en Bloomberg-enkät. Merck sänkte i samband med rapporten sin prognos för helåret 2018 där bolaget nu spår ett resultat per aktie på 5 euro, vilket kan jämföras med 6:16 euro per aktie för helåret 2017.