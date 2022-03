Flykten från kriget

Morgonen den 24 februari meddelar Rysslands president Vladimir Putin att en ”militär operation” inletts i Ukraina. Ukrainare vaknar upp till nyheten om en pågående invasion och ryska militärkonvojer som rullar in över gränsen. Samtidigt kommer rapporter om kraftiga explosioner och raketbeskjutning i olika delar av landet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj slår genast fast att Ryssland genomför en olaglig invasion och inför krigslagar, stänger luftrummet och manar allmänheten till beredskap.

”Ukrainas civila bör stanna hemma”, säger Zelenskyj.

Rysslands agerande fördöms av både Nato-chefen Jens Stoltenberg och USA:s president Joe Biden.

Trots anmaningarna att stanna hemma tar sig många ukrainare ut och de köar till bankomater, mataffärer och bensinstationer. Långa köer uppstår också på vägarna eftersom många förflyttar sig inom landet och efter bara några dagar flyr tusentals människor utomlands.

Två veckor efter krigsutbrottet har över 2,5 miljoner lämnat landet. De allra flesta har tagit sig till grannlandet Polen för vidare resa till släkt, vänner och bekanta i Europa. Somliga står helt utan någon plan. Di Weekends utsända befinner sig vid den polsk-ukrainska gränsen. Här är rösterna från flyktingarna som precis lämnat Ukraina bakom sig.

Foto: Joey Abrait

Evgeny Kalenski: ”Värre än under andra världskriget”

Pensionerad ingenjör från Charkiv, 78 år.

Plats: Gränssamhället Medyka.

”Jag föddes 1944, under andra världskriget, och jag minns hur ­familjen blev evakuerad från Ukraina under den första ockupationen. ­Efter kriget, när jag växte upp, såg jag allt som hände och jag kan säga att de förstörelser som sker i Charkiv nu skedde inte ens under andra världskriget. Då ska du veta att Charkiv blev ockuperat av tyskarna två gånger om – men vad ryssarna gör nu gjorde inte ens tyskarna. Putin är den elakaste som finns. Det här är ännu värre än nationalsocialismen.

Först tänkte jag att Rysslands invasion bara skulle vara i två-tre dagar, ja tills någon hos dem skulle förstå att de inte kan fortsätta sitt anfall. Men det hela har bara fortsatt och bomberna har kommit allt närmare. När ryssarna tog kärnkraftverket i Birky, som ligger nära Charkiv, bestämde vi oss. Jag, min dotter och fru packade ihop och gav oss iväg. Vi ska åka till min dotter som bor i Israel.

Vår stad, Charkiv, var den första huvudstaden när det var en sovjetisk republik, men nu tycks ryssarna ha bestämt sig för att krossa alla städer.

De krossar allt, och vi vet inte ens vad ska ta oss till.”

Larisa Buravskaja: ”Jag känner ett otroligt hat mot ryssarna”

Pensionerad ekonom från Zhytomyrska, utanför Kiev, 64 år.

Plats: Gränsen Krocienko/Smolnica.

”Jag bor precis bredvid flygplatsen i Zhytomyrska som började bombas direkt. Dagen efter anfallet den 24:e åkte jag därifrån, och har varit på resa sedan dess. Hur länge blir det nu… tretton dagar?

Jag har bott i samma hus hela mitt liv. Jag känner alla och vet allt, men nu har jag fått lämna mitt hem. Jag är ledsen över mina 61 blomkrukor. De kommer ju att dö när jag är borta.

På vägen hit har jag bott hos bekantas bekanta – det ordnas genom att det rings runt och så får man sova hos någon. Sista stället jag sov på var vi femton personer i samma hus. Men snart ska jag hämtas av min sons fru, och sedan så ska vi åka till New Jersey, i USA. Min dotter bor där sedan tidigare. Mina två barn och tre barnbarn lämnade Ukraina tidigare, och nu kommer jag ut sist av alla. Men min son som är affärsman är kvar.

Under dessa två veckor har jag gått ner fyra kilo. Det finns mat, men ingen äter något. Alla har varit chockade över det som hänt.

Jag känner ett otroligt hat gentemot ryssarna. Jag hatar dem och det kommer mina barn och barnbarn också göra. I åtta år har vi försökt förklara för våra ryska släktingar vad det är som pågår i Ukraina, med ockupationen i Krim och Donetsk. Släktingarna bara gråter när jag berättar och visar bilder. De tittar på mig med helt oförstående ögon.

Ryssarna har tänkt ut sin propaganda väldigt noga. De sa att humanitära korridorer skulle ordnas, men när kvinnor och barn började ta sig ut sköt man mot dessa. Dessa bilder visas sedan i rysk tv och man säger att det är ukrainare som skjuter mot sina egna!”

I polska staden Krakow mellanlandar flyktingar som rest med bil eller tåg från gränsen. Gamla tågstationen är en tillfällig viloplats. Här väntar de på tåg som ska ta dem vidare till andra städer i Europa. Foto: Joey Abrait

”Jag är uppvuxen med mina mor- och farföräldrars berättelser. Mina föräldrar var med att bygga upp Krim efter de tidigare förödelserna. Nu är det återigen borta.

Mina far- och morföräldrar levde under repressionen från Sovjetunionen, och vi överlevde den fruktansvärda svälten som Stalin utsatte Ukraina för.

När ryssarna skulle förstatliga egendom 1937 protesterade min farfar. Han blev skjuten på plats. Han var bara 30 år och två av hans barn fick se på när han sköts ihjäl. Resten av familjen blev utslängda ur hemmet och ryssarna tog allt de ägde. Detta är bara en av miljontals fruktansvärda historier. Jag vet inte riktigt varför inte fler i Europa känner till detta. Gör du det?

Konstigt nog känns det som att ukrainare räknas som en del av samma folkslag som ryssarna – vilket vi aldrig varit. Vi har haft demonstrationer och protester för att komma närmare EU, men på något sätt har Europa tryckt oss närmare Ryssland – det är mer bekvämt så.

Jag blir förbannad när Europa säger att man är orolig över utvecklingen. Putin attackerade Ukraina redan 2014, men sanktionerna som kom då fungerade inte. Det påverkade knappt Ryssland. Hade de varit ordentliga hade vi inte haft detta krig.

Nu inser jag min tacksamhet över att vi tidigare haft tak över huvudet och hur bra vi haft det innan. Gud förbjude att någon ska tvingas på ett krig. I Europa måste vi hålla ihop – denna fiende är inget man skojar bort.

Att tvingas lämna sitt hemland är jättesorgligt. Min enda dröm är att det här ska ta slut, att vi ska segra. En enda sak har Putin gjort bra: han har förenat oss.”

Ksenia Perysta: ”Zelenskyj är en förebild”

Arbetar med Youtubefilmer, Kiev, 40 år.

Plats: Gränssamhället Medyka.

”Vi bor i centrala Kiev och en bomb landade väldigt nära oss. Vi, särskilt våra två barn, blev väldigt rädda, så vi bestämde oss för att lämna. Min man som är reservist kunde inte följa med så vi skildes åt – det var ett väldigt jobbigt avsked.

Vi åkte först till Lviv och sedan till gränsen och nu har vi tagit oss till Polen. Det är skönt att vara här – man behöver inte längre oroa sig för bomber.

Vi har ryska släktingar men ingen av dem tror på vad vi säger om kriget. De tror att Ryssland räddar oss ukrainare. De föreslog faktiskt att vi skulle fly till Ryssland. Otroligt! De tror bara på sin Putin. Det är nog för att de i så många år bara hört på lögner, nu är de inte kapabla att öppna sina ögon.

Läget i Kiev är allt svårare. Alla har en app som signalerar när flyglarmet går. På morgonen har jag vaknat av appens larm – det kan vara fem, sex eller sju på morgonen.

Alla i Ukraina älskar vår president Zelenskyj. Han är en förebild för hela Europa. Ingen trodde på honom, men han har gjort mer än alla andra i Europa tillsammans.”

Foto: Joey Abrait

Natalia Hnatiuk: ”Anfallet var en total överraskning”

Reseagent från Kiev, 45 år.

Plats: Gränssamhället Medyka.

”Min man var och hälsade på sina föräldrar i mitten av Ukraina, i Dnipropetrovsk. Han ringde mig på morgonen och berättade om anfallet. Jag ringde sedan till min yngre syster, Julia. Klockan var 06.30 och jag sa bara ’det har börjat!’. Hon var nyvaken och förstod inte, men tittade ut genom sitt fönster. Då såg hon två raketer falla över Kiev. Kanske var det vårt eget försvar som sköt ner ryska missiler, men då förstod hon att kriget var här.

Ingen av oss kan tro det som händer nu. Alla i Ukraina känner ju till andra världskriget och hur alla sovjetrepubliker tillsammans kämpade mot fascismen.

Jag har också hört mammas historier om min mormor, som föddes 1932. I tonåren fängslades hon och skickades till Nazityskland. I tre år utsattes hon för en massa hemskheter. Det är sådana historier vi alla fått höra när vi växte upp, om nazism och fascism. Själv trodde jag aldrig att jag skulle få leva under en liknande tid. I dag är det Putin som är den största fascisten.”

Ukraina Landet bildades 1991, efter Sovjet­unionens sammanbrott. Huvudstad är Kiev och befolkningen uppgår till 44 miljoner ­invånare. President är Volodymyr ­Zelenskyj. Största städer: • Kiev 3 miljoner invånare • Charkiv 1,4 miljoner • Lviv 700.000 • Ziytomyr 270.000

”I Kiev hörde vi bomber falla varje dag. Jag tänkte hela tiden att en enda av dessa kan slå ner i vår lägenhet och då kommer vi att dö. Dagarna i ända satt vi bara inomhus och när flyglarmet tjöt skyndade vi oss ner till vårt skyddsrum i husets källare.

På tv-nyheterna uppmanades vi att vara lugna och att hålla ihop, men jag och min syster bestämde oss för att lämna. Vi tog vår mamma, våra barn och åkte hit till Polen. Jag vill inte vara kvar och se hur mitt hus bombas sönder och samman. Och jag vill inte att mina barn ska se de avskyvärda saker som ryssarna utsätter oss för.

Vi tänker stanna utomlands tills kriget är över. Jag hoppas och tror att vi kommer att segra.

Min pappa är kvar i Kiev. Han ville inte följa med oss och han vill aldrig lämna landet. Han sa till mig att han vill leva och dö i Ukraina. Så han är kvar ensam, för att försvara sitt hus. Om han ser ryssar så ska han döda dem, sa han.

Vi har ingen plan för var vi ska ta vägen just nu. Vi har inga släktingar här i Polen eller någon annanstans. Vi funderar på att åka till Warszawa.

Min man är också kvar i Kiev, han är aktiv i försvarsstyrkorna. Jag är väldigt orolig. Min man säger att jag inte behöver oroa mig, men jag vet att han inte berättar allt hemskt han ser.

Jag har inte kunnat sova sedan kriget bröt ut. Vi har gått och lagt oss i sängarna med kläder och skor på, redo att bege oss ner till skyddsrummet mitt i natten. Och varje morgon i två veckor har jag känt tacksamhet – för att jag får leva i dag också. Men nu behöver jag inte längre tänka så.”

Volodomyr Bolaschko: ”Jag har kört 36 timmar i sträck”

Byggarbetare från Ternopil, bor i London, 35 år.

Plats: Gränsen Krościenko/Smolnica.

”Jag har kört 36 timmar i sträck från England för att hämta min familj. Nummer ett för mig just nu är att de ska må bra och komma på plats i London, där jag hyr ett hus.

Jag har arbetat som byggarbetare utomlands i tio år men nu vill jag så snart som möjligt – när kriget är över – återvända till Ukraina.

Nu ska vi först åka till Warszawa för att ordna asylpapper åt min kompis mamma som följer med oss. Det kommer ta fyra-fem dagar, sedan kör vi till London.

De första dagarna av kriget var vi alla ukrainare i chock. Ingen hade räknat med detta. Barnen har inte heller kunnat sova. Alla är jättestressade över situationen.

I västra Ukraina är det lugnare, men det bombas även där. Jag vill naturligtvis att det ska ta slut så fort som möjligt. Det har varit väldigt jobbigt att vara i England och följa på avstånd. Att vara utanför är tungt, eftersom det är så många som är kvar i landet.

Jag har inte gjort värnplikt och vet inte hur man strider, istället hjälper jag till med det jag kan. I England har jag varit involverad i stora insamlingar av donationer, som nu tagits in i Ukraina. Jag har inte varit på jobbet på en vecka för att kunna engagera mig på heltid. Vi har samlat in läkemedel, militärkläder, olika skydd, blöjor och mat. Sedan har vi också köpt nattbildförstärkare till militären, varje par kostar uppemot 6.000 pund. Så det tog jag med i min egen bil, vilket överlämnats på ukrainska sidan. Insamlingarna i London har vi genomfört via Face­book och Instagram och det finns ett stort engagemang. Visst hjälper Europa, men vi måste också hjälpa till.

Tidigare tänkte jag vara kvar utomlands och arbeta, men nu känner jag starkt att jag vill tillbaka. När kriget är över vill jag bygga upp landet igen. I Kiev, i Charkiv – ja, överallt där det har blivit sönderbombat.”

Dimintry och Ohla: ”Våra föräldrar är kvar i Ukraina”

Studenter från Zhytomskaja, 9 mil från Kiev, 13 och 17 år.

Plats: Gränsen Krościenko/Smolnica.

”Vi är ensamma, utan våra föräldrar. De är kvar i Ukraina. Pappa stannade eftersom han inte får lämna och mamma är också kvar, eftersom hon inte vill lämna pappa.

Vi väntar nu på några bekanta från Frankrike som ska hämta oss. Nu ska vi bo med dem i deras hus utanför Lyon.

Vi tog en buss hit som Röda korset hade ordnat – den kostade lite mer än 300 kronor per person, det är ganska mycket pengar sett till vår ekonomiska standard. Vi åkte 17.00 på kvällen och kom fram 05.00 på morgonen. Resan tog lång tid eftersom bussen fick punktering.

Våra föräldrar gråter över att vi åkt iväg – de tycker att det är jätteläskigt. Den 8 mars var det flyganfall i centrum av Zhytomskaja. Sju hus blev bombade och två små spädbarn dog. Efter det bestämde vi oss för att åka till Frankrike.

Vi har inte kunnat plugga sedan kriget började. Diminitry går på universitetet i Kiev och bor annars på ett studentboende i stan, och Ohla går i åttan. Alla skolor har haft stängt nu. Även om vi försöker plugga så går det inte att koncentrera sig. Det vi fått höra från skolan är att när det blir fred kommer skolorna att öppna igen.

Så vi har varit hemma, mest nere i vår källare där vi tagit skydd när flyglarmet låter, eller om det har luktat konstigt. Om vi har fått vara utomhus en kvart om dagen så har vi varit lyckliga.

I källaren är det fuktigt och kallt. Efter några dagar blev Diminitry sjuk av källarluften. Han blev så dålig att han inte längre klarade av att ta sig ner när flyglarmen gick. Han bara låg i sängen med feber, nästan 40 grader.

Många från Kiev har flytt till Zhytomskaja, det är ju nio mil ifrån huvudstaden och det känns tryggare. Så många familjer med barn tar skydd där. Det är ju inte heller alla som har råd att skicka iväg sina barn utomlands.

Att det är mer folk i samhället har gjort att varorna i butikerna tar slut. Den mat som finns säljs snabbt. Så läget blir allt svårare.

Våra föräldrar har försökt att lugna oss, de vill inte att vi ska vara för oroliga. Men vi läser ju samma saker – det går inte att gömma sig för internet.

Nu står vi här – och är beroende av att några bekanta ska komma och hämta oss. Den franska familjen förstår att det är en svår situation, men samtidigt: de har tre egna barn att ta hand om. Vi ska nog inte stanna där mer än två-tre veckor.”

Polina Veremchuk: ”Min pojkvän får inte lämna landet”

Student från Krementjuk, 24 år.

Plats: Gränssamhället Medyka.

”Jag kommer från mitten av Ukraina, där är läget under kontroll och pappa, mamma och min 11-årige bror är kvar. Min pojkvän, som är 21 år, är också kvar – han får inte lämna landet.

I sex år läste jag hotell- och restaurangkurser i Charkiv, som nu bombas hårt. Väldigt många av mina vänner är kvar där och det är ett hemskt svårt läge just nu.

Jag lämnar Ukraina för att jag fått en chans att arbeta, så jag kan tjäna pengar och hjälpa familjen ekonomiskt. För några år sedan arbetade jag på ett jordbruk i England och nu ska jag tillbaka för att plocka sallad utanför Cambridge.

Min familj vill inte lämna landet – pappa får inte, och mamma vill inte lämna vår hund, katt eller pappa. Jag hoppas att jag kan återvända snart för jag älskar Ukraina. Och jag älskar min familj. Som du förstår är det väldigt svårt att lämna dem. Min pojkvän är fast där.

Min mamma är ryska och vi var i Ryssland för bara tre månader sedan. Kriget har skapat bråk med alla inom familjen. Mamma bråkar med sin mamma och sina systrar, mina mostrar alltså. Mamma vill inte längre åka till Kostroma i Ryssland, där hon kommer ifrån och där den ryska släkten bor. För trots att vi berättar vad som händer runt om i Ukraina så vill inte mormor tro oss. På krigets tredje dag sa mamma till mormor att det är krig hos oss. Mormor svarade: ’Jag kan inte tro dig, Svetlana’. Hur kan man tro mer på Putin än sin egen dotter?! Än i dag tror hon inte att det pågår ett krig.

I detta krig har jag redan förlorat mina släktingar. Jag kommer aldrig mer vilja träffa dem och jag kommer aldrig mer att åka till Kostroma. De tror ju oss inte ens när vi berättar om kriget. De säger att vi ljuger. Min morbror, min moster, min mormor… betraktar Putin som en gud.”